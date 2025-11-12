FİNANS

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Kütahya'da altın bozdurmak üzere kuyumcuya giden Ali Alpaslan isimli vatandaş, kuyumcunun kendisine yaptığı 150 bin TL'lik fazla ödemeyi iade etti. Alpaslan "Bir örnek teşkil etmek istiyorum. Biz haksız kazancı hiçbir şekilde kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Kütahya'da Ali Alpaslan isimli vatandaş, altın bozdururken kendisine fazladan ödeme yapan kuyumcuya parayı iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Ali Alpaslan, "Sevgi Yolu üzerindeki bir sarraftan ödemelerin için altın bozdurdum. Sarraf yanlışla bana 150 bin TL fazla ödeme yapmış. Bankaya gelince bu fazla ödeme ortaya çıktı. Daha sonra tekrar sarrafa gelerek durumu izah ettim ve fazla parayı iade ettim. Buradan da bu şekilde bir örnek teşkil etmek istiyorum, o yüzden de size başvurduk. Biz haksız kazancı hiçbir şekilde kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi 1

"O DA ÇOK MEMNUN OLDU"

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle durumların insanlarda farklı düşünceler oluşturabileceğini belirten Alpaslan, "Kesinlikle o şekilde bir düşünceye sahip olmasınlar. Gerekeni yaptık zaten, şu anda kuyumcuya da geldik. İadesini de yaptım, o da çok memnun oldu teşekkür etti" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.588,00
5.588,76
% -0.31
10:43
Ons Altın / TL
173.870,55
173.948,13
% -0.26
10:58
Ons Altın / USD
4.116,89
4.117,43
% -0.31
10:58
Çeyrek Altın
8.940,80
9.137,63
% -0.31
10:43
Yarım Altın
17.824,99
18.274,46
% -0.32
10:43
Ziynet Altın
35.761,74
36.437,14
% -0.32
10:43
Cumhuriyet Altını
38.570,00
39.151,00
% 1.34
16:37
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın altın bozdurma
