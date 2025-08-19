FİNANS

Hiç para ödemiyorlar! Muhtar hepsini bir araya getirdi... Bulduğu çözümle 'sıkıntımız kalmadı'

Hatay'da yaşanan kuraklıkla suyun tamamen çekildiği gölete atıl durumdaki dereden güneş paneli enerjisiyle su takviyesi yapan Kızılçat Mahallesi muhtarı Mehmet Dönmez, bölgedeki çiftçilerin tarım arazilerini gönül rahatlığıyla sulamalarını sağladı.

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan Hatay'da meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Etkili olan kuraklık en çok çiftçileri etkilerken vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başladı. Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kuraklık nedeniyle mahsullerini sulamakta zorluk yaşayınca kendi çözümlerini ürettiler.

Mahallede yaşayan çiftçileri bir araya getiren muhtar Mehmet Dönmez, güneş paneli sistemi kurarak atıl durumda bulunan ve suyu kullanılmayan dereden, kuruyan gölete su takviyesi yaptı. Çiftçiler kuraklık sürecinde tarlalarını sulayarak, tarım faaliyetlerine devam etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hiçbir ücret ödemeden ücretsiz güneş paneliyle üretilen elektrikle su takviyesini sürdürdüklerini söyleyen muhtar Dönmez, gölete su takviyesi yaparak mahsullerini suladıklarını belirtti.

"MAHALLEMİZDEKİ ÇİFTÇİLERİMİZİN ARAZİLERİNİ SULAMALARI İÇİN YAPILDI"

Kuruyan baraja güneş paneli sistemiyle hiçbir ücret ödemeden su takviyesinin yapıldığını söyleyen Kızılçat Mahallesi Muhtarı Dönmez, "Bu baraj mahallemizdeki çiftçilerimizin arazilerini sulamaları için yapıldı. Burada meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Mahallemizin toprakları tarıma çok elverişli olduğu için bu barajı kullanıyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajımızdaki doluluk oranı az oldu" dedi.

"BU ŞEKİLDE SIKINTIMIZ KALMADI SAYILIR"

Devamında Dönmez "Biz de köylüler olarak kendi imkanlarımızla vatandaşlarla anlaşarak güzel bir proje sunduk. Bu projemize aşağıda yaptırdığımız güneş paneliyle dolu olmayan barajımıza su takviyesi yapıyoruz. Köylümüz bundan çok memnun kaldı. Şu an atıl akan derelerimizdeki suyu buraya aktarıyoruz. Bu şekilde sıkıntımız kalmadı sayılır. Köylümüz gönül rahatlığıyla bu suyu kullanabiliyorlar. Bu kurduğumuz sisteme herhangi bir ücret ödemiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

Hiç para ödemiyorlar! Muhtar hepsini bir araya getirdi... Bulduğu çözümle sıkıntımız kalmadı 5

