Hobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacak

Adana'da evde hobi amaçlı başladığı ahşap boyamacılığını mesleğe dönüştürüp 500 metrekarelik atölye açan Oğuz Biçer, eski dolap ve kapıları onarıp renklendirerek yeniden kullanılmalarını sağlıyor. 10 işçi istihdam eden Biçer "Bu işe hobi olarak başladım. İlk zamanlarda müşteri bulamıyordum ama şimdi potansiyeli artırdık" diyerek KOSGEB'den aldığı desteği de anlattı. Biçer "Allah kısmet ederse başka illerde şube açmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İki çocuk babası 34 yaşındaki Oğuz Biçer, hobi sahibi olmak için merkez Seyhan ilçesindeki evinde eski dolap ve kapıları tamir edip renklendirmeye başladı.

Zamanla boya ve tamirde kendini geliştiren Biçer, 9 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi'nde açtığı 10 metrekarelik atölyesinde ilk müşterilerini ağırladı.

Biçer, işletmesine ilginin artması üzerine başvuru yaptığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle geçen yıl Tellidere Mahallesi'nde 500 metrekarelik boyama atölyesi kurdu.

10 İŞÇİ İSTİHDAM EDİYOR

Biçer, istihdam ettiği 10 işçiyle müşterilerinin eski ahşap ürünleri güzelleştirip yeniden kullanılmalarını sağlıyor.

"BU İŞ EN BÜYÜK ZEVKİM VE HAYALİM"

Oğuz Biçer, AA muhabirine, eski mobilyaları yenilemenin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Boya yapmanın psikolojisine iyi geldiğini dile getiren Biçer, şöyle konuştu:

"Bu işe hobi olarak başladım. İlk zamanlarda müşteri bulamıyordum ama şimdi potansiyeli artırdık. Tabii buraya kadar gelmemde devletin de desteği oldu. 10 kişiye istihdam sağlıyorum ama sayıyı artırmak istiyorum. Bu iş en büyük zevkim ve hayalim. Mesleğim zor çünkü iş hastalığı çok fazla oluyor. Boya yapıyoruz, toz atıyoruz, riskleri çok fazla ama ona rağmen işimi seviyorum."

Biçer, eski dolap ve kapıları onardıktan sonra müşterilerin istediği renge boyadıklarını anlattı.

"BAŞKA İLLERDE ŞUBE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

İşini büyütmeyi istediğini belirten Biçer, "Başka illerden, yurt dışından çalışmalarımızdan överek bahsediyorlar. 'Nasıl yapıyorsun, yeniliyorsun, buraya da gelin' diyenler oluyor. Bunları duyunca daha da zevkle çalışıyorum. Allah kısmet ederse başka illerde şube açmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

