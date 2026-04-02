Hobi olarak başladılar işe döndü: Piyasa değeri 30 bin TL ‘Talep çok yoğun’

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan emekli Haluk Çırpan, 4 keçi ve 1 tekeyle başladığı yetiştiricilikte 4 yılda 80 küçükbaşa ulaşarak hobisini kazanca dönüştürdü. Besici Haluk Çırpan, "Şu anda yörede çok yoğun bir talep var. Hobi olarak başladığımız işe profesyonel olarak devam ediyoruz" dedi.

Haluk Çırpan, 4 yıl önce "Saanen" ve "Maltız" ırkı keçi satın alarak, aile mesleği olan yetiştiriciliğe Çardak beldesindeki arazisinde hobi amaçlı başladı. İlerleyen süreçte "Alpin" ırkı keçileri Fransa'dan ithal eden bir üreticiden orijinal sertifikalı damızlık alan Çırpan, sağımlardan elde ettiği süt miktarlarını karşılaştırarak, üç ırkın verimini gözlemleme imkânı buldu.

4 YILDA KEÇİ SAYISI 80 OLDU

Diğer ırkların sütüne göre yüksek fiyata alıcı bulan Alpin cinsi oğlak ve keçilerin yetiştiriciliğine ağırlık veren Çırpan, 4 yıl sonunda çiftliğindeki keçi sayısını 80'e yükseltti. Eşinin de desteğiyle yörenin süt üretimine katkıda bulunan Çırpan, Alpin ırkı keçi yetiştirmek isteyen üreticilerden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyor.

“İYİ BİR KAZANÇ KAPISI”

Haluk Çırpan, 4 yıl önce Alpin ırkı keçilerin dikkatini çektiğini ve Kırklareli'ndeki bir yetiştiriciden damızlık almaya karar verdiğini söyledi.

Elindeki Saanen ve Maltız ırkı ile Alpin keçilerin melezleme yöntemiyle süt verimlerini gözlemlediğini anlatan Çırpan, Alpin ırkı keçiden elde edilen 4 litre sütten 1 kilogram, diğer ırklardan ise 7 litreden 1 kilogram peynir üretildiğini belirtti.

PİYASA DEĞERİ DAHA AVANTAJLI

Alpin keçilerin yetiştiricilik açısından daha avantajlı olduğunu, bu nedenle bu ırkın yöredekileri yetiştiricilerin de dikkatini çektiğini vurgulayan Çırpan, sözlerine şöyle devam etti:

"Üreticiler Alpin ırkından çok memnun. Yavruların direnci fazla. Adeta dağ keçisi ve karaca hareketliliği var. Safkan Alpinleri diğerlerinden ayıran özellik, sırtlarındaki ve omuzlarındaki çizgi ile ayaklarındaki siyahlık. Kuyruk yapıları da diğerlerinden farklı. Aşırı talep olduğu için safkanları kendimize ayıramıyorduk. Bu sene daha fazla ayıracağım. Alpin ırkı oğlakların piyasa değeri diğer ırklara göre avantajlı. Yerli ırklardan bir oğlak 5 bin lira civarında alıcı bulurken Alpin ırkı oğlağın fiyatı ise 30 bin liradan başlıyor. Melezler ise 15 bin lira civarında."
“YÖREDE YOĞUN TALEP VAR”

Çırpan, keçi sütünün değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hobi olarak başladık bu işe daha sonra ciddi kazanç elde etmeye başladık. Meraklılarına tavsiye ediyorum. İyi bir kazanç kapısı. Popülaritesi artan bir ırk ve verimi yüksek. Şu anda damızlık yetiştiremiyoruz. Damızlık olacak oğlakları da gelişimini tamamlasın diye 2 aylıktan önce vermiyoruz. Şu anda yörede çok yoğun bir talep var. Hobi olarak başladığımız işe profesyonel olarak devam ediyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

