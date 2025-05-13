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'İçi para ve altın dolu çanta bulduk' Telefon trafiği sonrası...

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çay bahçesinde yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Anne ve oğul, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet altın bulunan çantalarını oturdukları çay bahçesinde unuttu. Çantanın yokluğunu fark ettiklerinde aile büyük bir endişe yaşadı. Çay bahçesi işletmecisi ise altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

'İçi para ve altın dolu çanta bulduk' Telefon trafiği sonrası...

Altın dolu çanta sahildeki çay bahçesinin işletmecisi Bekir Uslu tarafından fark edilerek güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Aileyle irtibata geçen Uslu, çantayı eksiksiz şekilde teslim etti.

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"BİRAZ TELEFON TRAFİĞİ SONUCUNDA AİLEYE ULAŞTIK"

Çay bahçesi işletmecisi Bekir Uslu "İçi para ve altın dolu bir çanta bulduk. İşletmemizde çantanın sahibine kimlik bilgilerinden ulaşarak biraz telefon trafiği sonucunda aileye ulaştık ve arkadaşımızın oğluna teslim ediyoruz." dedi.

Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Bekir Uslu, çantayı sahibine teslim ederek muhtemel bir mağduriyetin önüne geçmiş oldu. Aile ise çantayı eksiksiz şekilde teslim almanın rahatlığıyla işletmeciye teşekkür etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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