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İlk günden 50 tonla döndüler: 'Vatandaşlar ucuz görecekler'

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan Zonguldaklı balıkçılar, sezonun ilk gününde yaklaşık 50 ton palamut avlayarak kıyıya döndü.

İlk günden 50 tonla döndüler: 'Vatandaşlar ucuz görecekler'

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak'taki balıkçılar, gece saatlerinde tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

İlk günden 50 tonla döndüler: Vatandaşlar ucuz görecekler 1

Sezonun ilk avında balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Kent genelindeki küçük balıkçı tekneleri tarafından yaklaşık 5 bin kasa avlandı.

İlk günden 50 tonla döndüler: Vatandaşlar ucuz görecekler 2

Avlanan balıkların bir bölümü büyük kentlere gönderilirken, bir bölümü de Zonguldak'taki balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu.

İlk günden 50 tonla döndüler: Vatandaşlar ucuz görecekler 3

"İLK AV BEKLENTİLERİ DESTEKLEDİ"

Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, sezon başlamadan önce bölgede palamut bolluğu beklediklerini belirterek, ilk avın da bu beklentileri desteklediğini söyledi.

İlk günden 50 tonla döndüler: Vatandaşlar ucuz görecekler 4

"BUNU BUGÜN VATANDAŞLARIMIZ TEZGAHLARDA UCUZ OLARAK GÖRECEKLER"

Bölgede yaklaşık 5 bin kasa balık çıktığını ifade eden Aksu, "Bunu bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler, hem bol olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler. Sezonumuz bol ve bereketli geçecek. Tahminlerimize göre olumlu ilerliyor, balık boyları ve avcılıkla alakalı" dedi.

İlk günden 50 tonla döndüler: Vatandaşlar ucuz görecekler 5

Aksu, bölgede henüz gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçı teknelerinin avlanmaya başlamadığını belirterek, yaklaşık 50 tonluk avın yerel balıkçılar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vatandaşlara taze balık tüketmeleri çağrısında bulunan Aksu, "Büyük balıkçılar bölgemize daha ulaşmadılar, bunlar yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Taze taze yesinler, bol bereketli bir sezon geçecek. Ortalama bugün 50 ton balık çıktı" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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balık palamut Zonguldak av yasağı balık fiyatları
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