İlk tercih oluyor! Markette 200 TL, Ekim'e kadar devam edecek

Erzincan ekonomisine katlı sağlayan ve sağlık açısından şifa kaynağı olan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün hasadı başladı. Bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, tarlada 110 lira, markette 150-200 liradan satılıyor.

Sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki tescilli Cimin üzümü yetiştiren Üzümlülü çiftçiler, bu yıl verimin iyi olması ve piyasada oluşan toptan fiyatlardan memnun. Yörede 8 bin 650 dekar bağda yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen Cimin üzümünün bu seneki toptan fiyatları, çiftçinin yüzünü güldürdü.

EKİM'İN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK!

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü'deki üzüm hasadının, hava şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ ve Bayırbağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler çiftçinin en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına başlandı.

KİLOSU NE KADARDAN SATILIYOR?

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, tarlada 110 lira, markette 150-200 liradan satılıyor.

"10 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİLİYOR"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor. Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.
Anahtar Kelimeler:
üzüm Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
