iPhone 17 için biber, domates, karpuz hesabı! Gözden çıkaran alabiliyor

Haftalardır "geldi geliyor satışa çıktı" diye gündemi meşgul eden iPhone 17'ye çiftçi gözünden ve tarımsal üretim açısından bakıldığında ilginç rakamlar ortaya çıkıyor. Peki, iPhone 17 almak için bir çiftçinin ne kadar ürün satması gerekiyor? İşte iPhone 17 için domates, karpuz, biber, zeytin, pamuk, buğday hesabı...

Iphone 17 256 GB olan en düşük fiyatlısı 80 bin lira olarak açıklanırken; Iphone Pro Max 2 TB olanı 220 bin liradan satılıyor. Rengine, modeline, satan firmaya göre bu fiyatlar arasında Iphone 17 modelinden alınabiliyor.

BU KADAR TARIM ÜRÜNÜNÜ GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR

Çiftçi tarafından bakılacak olursa bu telefonlara ulaşmaları çok da kolay olmayacak. Üreticiler gübre, mazot, işçilik, ilaçlama gibi girdi maliyetlerinin bir tekini bile karşılamadan sadece tarladan çıkış fiyatı üzerinden ürün satarak bu lüks iletişim aracını almak isterlerse epeyce bir tarım ürününü gözden çıkarmak zorunda kalacak.

DOMATES, ZEYTİN, BİBER, BUĞDAY, PAMUK...

Örneğin en düşük fiyata sahip 80 bin liralık yeni modelden almak isteyen bir domates üreticisi, kilosu 4 lira olan salçalık domatesten 20 ton ürün satması gerekiyor.

Şu anda Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçesinde yağlık zeytinin kilosu 40 lira olduğu göz önüne alındığında Iphone 2 ton yeşil zeytine denk geliyor.

Bursa'nın Karacabey ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde kilosu ortalama 10 lira olan yağlık biberden ise çiftçiler, 8 ton satması durumunda yeni telefon alabiliyor.

En stratejik ürün olan buğdayın kilosu bugünlerde 14 liradan alıcı buluyor. Konyalı bir hububat üreticisi yaklaşık 5,7 ton ürün satarak telefon akımına ayak uydurabiliyor.

Adana ve Şanlıurfalı pamuk üreticisinin ise kilosu 31 lira olan ürününden 2,5 ton satması gerekiyor.

EN YÜKSEK MODELİ İÇİN DAHA ÇOK ÜRÜN GEREKİYOR

En yüksek model olan Iphone Pro Max 2 TB'ye ulaşmak çiftçiler için çok zor görünüyor ve daha çok ürünü gözden çıkarması gerekiyor.

220 bin liralık telefon için salçalık domatesten 55 tona ihtiyaç duyuluyor. Başka bir ifadeyle bir çiftçi, giderlerini hiç karşılamadan hasat ettiği domatesin 24 tonluk bir tır hesabıyla 2 tırdan fazla kısmını gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Yeşil zeytin üreticisi ise kilosu 40 lira olan yağlık zeytinden 5,5 ton satarak bu telefona sahip olabiliyor.
Buğday çiftçisi ise en yüksek modeli için 15 tonun üzerinde yani 15 bin 714 kilogram buğday satması gerekiyor.

Pamuk üreticisi 7 bin 96 kilogram ürün satarak, kapya biber çiftçisi de yaklaşık bir tır dolusu yani 22 bin kilogramı elden çıkararak Iphone 17'nin en yüksek modeline ulaşabiliyor.

Yaz aylarında 30 kuruşa kadar düşen karpuz üzerinden hesapla, 220 bin liralık telefonun karşılığı 733 ton karpuz; başka bir ifadeyle 30 tır dolusu karpuz yapıyor.

