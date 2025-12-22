FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL'ye kadar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Konurlar Mahallesi'nde 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliği özellikle gençlerin ilgisini çekti ve geri dönüşleri sağladı. İlçenin "Ceviz köyü" olarak anılan Konurlar Mahallesi'nin Muhtarı İlhami Uysal, 20 yıl önce başlayan bu hikayenin 1 kişi sayesinde olduğunu ifade etti.

İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL'ye kadar var

Tarımsal üretimde ürün deseni ve geniş alanlarıyla önde gelen İnegöl'de ceviz yetiştiriciliği 15-20 yılda çok gelişti. Henüz tam verime ulaşmayan genç bahçelerin ağırlıkta olduğu ilçede 30 bin dekarı geçen alanda ceviz üretiliyor.

İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL ye kadar var 1

20 YIL ÖNCE BAŞLADI!

İlçenin "Ceviz köyü" olarak anılan Konurlar Mahallesi'nin Muhtarı İlhami Uysal, daha önce tütün üretimiyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, 20 yıl önce bir kişinin ceviz bahçesi kurmasıyla hikayenin başladığını anlattı. Tütüne kadar daha az zahmetli görünen cevizin özellikle gençlere örnek olduğunu aktaran Uysal, zamanla ceviz bahçelerinin ve üretimin arttığını söyledi.

İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL ye kadar var 2

"TAMAMI SULANABİLİR OLACAK"

Bugün cevizde 3 bin 500 dekara ulaştıklarını dile getiren Uysal, "Bin 500 dekarı sulanabilir. Geri kalanı da mart ayında suya kavuşacak ve ceviz bahçelerinin tamamı sulanabilir olacak" dedi.
İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL ye kadar var 3

10 BİN TONUN ÜZERİNDE ÜRETİLİYOR

Uysal, mahallelerinde 10 bin tonun üzerinde ceviz üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşil ve tahta kabuk olarak satıyoruz. Ülkenin dört bir yanına gidiyor, yurt dışına bile gönderiliyor. Hasat ekimde başlar ekimde biter 15-20 gün sürer. Kasımda aralıkta ceviz bulamazsınız adeta yok satıyoruz. Yağlı ve lezzetli olduğu için çok ilgi görüyor. Bizim cevizden yemek için bir iki ay önceden sipariş vermeniz gerekiyor. Ceviz tomurcuğa geldiği zaman siparişler hızlanır ve ağustosta yoğunlaşır"
İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL ye kadar var 4

500 BİN TL'YE KADAR FİYATLANIYOR

Konurlar Mahallesi'nin ceviziyle ve bahçeleriyle ün yaptığını vurgulayan Uysal, "İş adamları ve neden bilmiyorum doktorlar ceviz bahçesi yatırımı yapıyorlar. Bursa'dan, İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelip bahçe alanlar, boş tarla alıp sıfırdan bahçe kuranlar var. Bugün dönümü 300 ila 500 bin lira arasında fiyattan satılıyor" dedi.
İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL ye kadar var 5

160 TL'YE KADAR ÇIKTI!

Geçen yıl yeşil kabuklu olarak kilosunu 90-120 lira arasında sattıklarını belirten Uysal, "Bu yıl en düşüğü 120 liraydı ve 150 liraya kadar çıktı yeşil kabukluları. Tahta kabuk ise 130 liradan başlayıp 160 liraya kadar çıktı. Tütünde kalsaydık bu kadar kazanamazdık. Tütünde parasını bir yıl ekliyorduk. Cevizde ise hasat ettiğimiz gibi satıyoruz ve paramızı cebimize koyuyoruz." diye konuştu.

İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor! 500 bin TL ye kadar var 3

GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR

Mahallede ceviz üretimine yönelik çok sayıda gençten biri olan 20 yaşındaki Mehmet Bali ise hem gençlerin dışarıya göçünü önlediğini hem de tersine göç başlattığını kaydetti.

Kendilerine ait 3 dönüm, kiralık 250 dönümde ceviz ürettiklerini anlatan Bali, "İnegöl merkezdeki bir mobilya fabrikasında kısa süre çalıştım. Sonra bırakıp geldim. Çiftçilik kendi işimiz kazanıyoruz en azından. Tarımda bu yıl birçok ürün olmamasına rağmen biz cevizden iyi kazandık" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin liraya yükseldi
Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandıTicaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ceviz yatırım tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.