İş arayanlar dikkat: TOKİ işçiler için o bölgeye ev yapacak 'Kira düşük olacak'

Kütahya'da sanayi yatırımları hızla artarken, fabrikaların en büyük sorunu iş gücü yetersizliği oldu. Kentteki organize sanayi bölgelerinde binlerce kişilik açık bulunduğunu ifade eden Kütahya Valisi Musa Işın, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı" derken, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da 3 bin 500 civarında personel açığı olduğunu söyledi.

Sanayi yatırımlarının arttığı ve 6 organize sanayi bölgesinin yer aldığı Kütahya’da fabrikalar, çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlandığını ve bazı fabrikaların üretime başladığını, özellikle kentteki sanayi bölgelerinde işçi sorunu nedeniyle fabrikaların eksik kapasiteyle çalıştığını söyledi. Sanayide hedeflenen istihdam rakamlarına ulaşmakta zorlanıldığını anlatan Vali Işın, "Kütahya'da 6 tane organize sanayi bölgemiz var. Zafer Organize Sanayi Bölgesi bitti. Bazı fabrikalar üretime başladı. İnşallah 2026 ve 2027’de tam kapasiteyle üretime başlayacaklar. Burada düşünülen istihdam 15-20 bin arasındadır” dedi.

‘HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİLER’

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu belirten Vali Işın, fabrikaların işçi yetersizliği nedeniyle tam kapasiteyle çalışamadığını söyledi. Vali Işın, bazı işletmelerin yabancı ülkelerden iş gücü temin ettiğini ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

"Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı, Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir fabrikamız, bir tesisimiz daha Hindistan'dan getirdi. Bir başkası Venezuela'dan getirdi. Çünkü bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef, çalışmak istemiyorlar, verilen işi beğenmiyorlar, mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar, yani memuriyet istiyorlar. Büro işi istiyorlar. Biz adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Böyle olduğu zaman da dışarıdan iş gücünü getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Halihazırda bizim merkezde söylenen 4 bin civarında bir eksik kapasiteyle çalışma söz konusudur. Yine Zafer Organize Sanayi Bölgesi böyle giderse muhtemelen işçilerin çok büyük bir kısmı dışarıdan yani yabancı ülkelerden getirilecek"
'KÖY KÖY DOLAŞIP, ANONSLA İŞÇİ ARIYORLAR'

İŞKUR verilerine göre kentte yaklaşık 3 bin kadar kişinin iş aradığını ancak işe başlayanların kısa sürede bıraktığını anlatan Vali Işın, "İŞKUR, firmalarla işçi arasında diyalog kuruyor ancak gidiliyor, 1-2 gün çalışılıyor, tekrar geri geliniyor. Çalışılmıyor, çalışmak istenmiyor. Bu büyük bir problemdir. Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak işçi arıyor. Buna rağmen yeterli dönüş alamadılar. Geçen gün bir tekstil fabrikasına gittim. 600 kişi kapasiteli bir fabrika. Büyük bir kısmının boş olduğunu gördüm. Biz eksik kapasiteyle çalışıyoruz, üçte bir kapasiteyle çalışıyoruz, çünkü işçi bulamıyoruz, dediler. Simav’da bu yıl faaliyete geçecek organize tarım bölgesinde sadece seralarda yaklaşık 2 bin kişiye ihtiyaç duyulacak" dedi.
'ÇOK DÜŞÜK KİRA ÖDEYECEKLER'

İş gücünün karşılanması durumunda doğabilecek konut ihtiyacını karşılamak için şimdiden önlemler aldıklarını belirten Vali Işın, "İnsanlar ücretim az, ben bu şartlarda çalışmak istemiyorum diyip, kira mevzusu gibi konular gündeme geldiğinde de bunun tedbirini şöyle aldık, Zafer Organize Sanayi Bölgesi yanında 1 milyon metrekarelik bir alan rezerv ettik. TOKİ inşallah bu sene orada konut yapmaya başlayacak. Ayrıca da Sanayi Bakanlığımız şöyle bir düzenlemeye gitti. Organize sanayi bölgelerimiz tüzel kişilik olarak, organize sanayi bölgelerinin için de konut yapabilecekler. Dolayısıyla burada çalışacak olan kardeşlerimiz çok düşük bir kira ile orada kalacaklar, yani kira faktörü de dezavantajı da ortadan kalkmış olacak" dedi.
'PERSONEL AÇIĞI KALICI HALE GELDİ'

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da "Şu anda organize sanayi bölgemizde 3 bin 500 civarında personel açığı var. Bu genelde bizde düşmüyor. Yani hep her zaman bir 3 bin 500 personel açığımız var. Yeni yatırımlarla birlikte kısa vadede istihdam ihtiyacı daha da artacak. Önümüzdeki 6 ay içinde yaklaşık bin 500 kişilik ilave istihdam ihtiyacı oluşacak. Ana ihtiyaç mavi yaka gerçekten. Biz mavi yakanın vasıflandırılmış halini istediğimiz için doğal olarak bunlar asgari ücretten uzaktan yakından alakası olmayan rakamlarla çalışacak insanlar" diye konuştu.

