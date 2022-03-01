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İşçiliği bırakıp bu işe başladılar! Yılda 8 hasat yapıyorlar

01.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de özel sektörde asgari ücretle çalışan 2 arkadaş, işçiliği bırakıp örtü altında topraksız tarımla çeşit çeşit marul üretip yılda 8 hasat yaparak hem ülke içine hem de yurt dışına satmaya başladı.

İşçiliği bırakıp bu işe başladılar! Yılda 8 hasat yapıyorlar

Mezitli ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Fahri Orhan ile 33 yaşındaki Faruk Şenol, asgari ücretle çalıştıkları iş yerlerinden ayrılarak, tarım sektörüne girmeye karar verdi. İki arkadaş hem internetten hem de bu işi yapanlarla ilgili piyasa araştırması yaptıktan sonra Hollanda’da uygulanan topraksız tarımı yapmak için adım attı. Erdemli ilçesinde sera alanı kiralayan iki arkadaş plan ve projelerini örtü altında uygulamaya koyarak bir hasatta 13 bin adet ürün alacak topraksız tarım sistemiyle kendi işlerinin patronu oldu. Her mevsim yurt içinde tüketimi olan marul işine giren iki arkadaş topraksız tarımla ilk yılda 7 ikinci yılda ise 8 hasat yaparak yılda ortalama 100 bin adet çeşit çeşit marul üretti. Ürettikleri ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere yurt içine gönderen 2 arkadaş, Bulgaristan ve Gürcistan’la da ihracata başlayarak Avrupa’ya kapı araladı.

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YILDA 7-8 HASAT 100 BİN ÜRÜN

Özel sektörde çalışırken, kendi işini kurmak için bu sektöre arkadaşıyla birlikte girdiğini belirten Fahri Orhan, "Burada topraksız tarım yapıyoruz. Yılda 7-8 hasat alarak daha az ilaç, daha az gübre ve daha az işçilikle üretim yapıyoruz. Hollanda’nın yıllarca önce başladığı bir sistemi biz burada devam ettiriyoruz. Bu şekilde ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 1,5 dönüm yerde üretim yapıyoruz 13 bin adet fide kapasitemiz var. Yılda 7-8 hasat yapabiliyoruz. Bu da 100 bin adet marula tekabül ediyor. Özel sektörden çok çok iyi. Kendimiz uğraşıp bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çiftçilik emek isteyen bir iş ama üretimi çoğalttığımızda bize katkısı oluyor" dedi.

Ürettikleri marulları başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana çevresine verdiklerini anımsatan Orhan, 2 yıldır üretim yapmalarına rağmen Bulgaristan ve Gürcistan’a bile gönderdiklerini, hedeflerinde tüm Avrupa’nın olduğunu kaydetti.

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HASATTAN BİR GÜN SONRA YENİSİ DİKİLİYOR

Arkadaşıyla özel sektörden kurtulmak ve kendi işlerini kurmak için başladıklarını anımsatan Faruk Şenol ise belli bir süre araştırıp şehir şehir gezdiklerini, ardından kredi çekerek sektöre girdiklerini ifade etti.

Marul üretimi yaptıklarını ve satışını da yapabildiklerine değinen Şenol, “Her türlü iç ve dış piyasaya gönderebiliyoruz. Üretimi tamamen kendimiz yapıyoruz. Tohum olarak alıyoruz, marul ve fide olarak satışlarını gerçekleştiriyoruz. Boylandırdıktan sonra hasat yaptığımız yere hemen bir gün sonra yerleştirerek 35 gün sonra hasat edecek hale getiriyoruz. Çok yorucu işi yok. Dikkat gerektiriyor. Özellikle analiz yaparak suyun takibini yapıyoruz” diye konuştu.

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Mersin
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