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İşe aldı 30 bin TL maaş verdi! Kendisine iş teklif edince şok gerçek ortaya çıktı: Meğer işçi değil de...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 11:01
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İstanbul'da halı yıkamacılığı yapan bir kadın, işe aldığı genç tarafından dolandırıldı. Üç öğün yemek, kalacak yer ve 30 bin TL maaş verdiği genç, bir gün kendisine iş teklifiyle geldi. Tanıdıkları olduğunu, uygun fiyata halı poşeti alabileceğini söyleyen genç, kadının 60 bin TL'yi belirttiği IBAN'a göndermesini istedi. Ancak halı yıkamacı kadın dolandırıldığını bundan sonra anladı.

İşe aldı 30 bin TL maaş verdi! Kendisine iş teklif edince şok gerçek ortaya çıktı: Meğer işçi değil de...

İstanbul Esenyurt'ta halı yıkamacılığı yapan Saynur Güdük; iş, yemek ve kalacak yer verdiği çalışanı tarafından dolandırıldı. Talihsiz kadın hem kandırıldığına hem de giden 60 bin TL'sine yandı.

Show Haber'de yer alan habere göre; halı yıkamacı Saynur Güdük hem iş hem kalacak yer hem de yemek verdi ama işçi diye aldığı genç dolandırıcı çıktı. Halı poşeti satın alacağını sanan kadın 60 bin TL dolandırıldı. Güdük "Vicdan yaptım yani ama çok güzel çalıştı gerçekten o yönden hakkını yiyemem" dedi.

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3 ÖĞÜN YEMEK, KALACAK YER VE 30 BİN TL MAAŞ VERDİ

İki çocuk annesi Saynur Güdük Esenyurt'ta işlettiği halı yıkamacıya bir çalışan almak istedi ama bin pişman oldu. İşçi ama sonradan dolandırıcı çıkan o genci nasıl bulduğunu anlatan Güdük, "Halı yıkamacılar grubumuz var bizim. Oradan iş arıyorum diye yazmış" dedi. Güdük hemen o numarayı aradı çünkü onun da işçiye ihtiyacı vardı ve telefonda konuştu. Sonra o genci yanına çağırdı ve o genç halı yıkama da işe başladı. Saynur Hanım ona üç öğün yemek, kalacak yer ve 30 bin TL de maaş verdi.

Kimliğine bakıp bakmadığı sorulan Güdük, "Sigorta için istedim. Bana dediği kelime 'Abla Adana'da unutmuşum' İçime bir ateş düştü zaten." ifadelerini kullandı.

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PATRONUNA İŞ TEKLİF ETTİ

Genç, 20 gün çalışıp güven kazandıktan sonra Saynur Hanıma bir iş teklif etti aslında. 'Tanıdıklarım var' deyip Adana'dan halı poşeti getirebileceğini söyledi. Hem de uygun bir fiyat verdi. Güdük "'Abla fatura kesilmemesi gerekiyor yoksa yollamıyor' dedi. 'Elden borç diye yaz' dedi. IBAN'a yollattırdı parayı. Ya çok uyanık bir çocukmuş. 'Ya abla sen de benim annem gibisin' dedi" ifadelerini kullandı.

Güdük, uygun fiyattan halı poşeti almak için parayı gönderdi. Saynur Güdük'ün komşusu ise bir telefon konuşmalarını duyduğunu ve gencin telefonda "Ne kadar salak kadınmış, hemen parayı attı" dediğini duyduğunu anlattı.

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"TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM"

Güdük, "Bir işitme engelli oğlum var, bir kızım var. Tek başıma mücadele ediyorum. 60 bin TL 2-3 ayım, benim çocuğumun masraflarıydı. Gerçekten çok mağdurum ben şu anda. Ya gerçekten hakkımı yedirmesin bu devlet büyükleri. Ben halı taşıyorum, iki çocuğuma bakmaya çalışıyorum" şeklinde konuşurken göz yaşı döktü.

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Güvenlik kameralarını da devre dışı bırakan dolandırıcı geride iz bırakmadan sırra kadem bastı. Güdük "Benim elime güzel kozlar veriyorsun, tazminat ödeyeceksin sen bana' diyor. Ne olsun bu yani dolandırıcılığa bir çare bulsunlar. Ya ben şu anda korkuyorum da açıkçası gelir mi tekrar gelmez mi?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi maaş dolandırıcı
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