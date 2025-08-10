İstanbul'dakiler bile onun için geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

FİNANS

Antalya'nın Akseki ilçesinde her yılın temmuz ve ağustos aylarında Göktepe Yaylası'na çıkarak kekik toplayan vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de satarak gelir elde ediyorlar. Ebubekir Eser "İstanbul'da oturuyorum. Yazın memleketim olan Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'ne geliyorum. Her yaz Toros Dağları'nda kekik topluyorum" dedi. Yaylada kekik toplayan Hüseyin Çatlı da "Bazıları kekiğin bağını 10 TL'ye satıyorlar. Pazarda kekiğin demetini 50 TL'ye satıyorlar" ifadelerini kullandı.

Antalya'da vatandaşlar şifalı taş kekiği için bin 800 rakımlı yaylaya çıkıyorlar. Böylece hem ihtiyaçlarını karşılarken hem de kekikleri satıp gelir elde ediyorlar.

TAŞLARIN ARASINDA YETİŞİYOR

Yaylalarda kekik toplayan Hüseyin Çatlı, her yıl kekik zamanı Akseki'nin yüksek kesimlerine çıkarak taş kekiği topladıklarını söyledi.

Çatlı, yüksek rakımlı Göktepe Yaylası'nda taşların arasından çıkan kekikleri toplayarak kışın yemeklerde ve hastalıklarda içecek olarak kullandıklarını belirtti.

"PAZARDA DEMETİNİ 50 LİRAYA SATIYORLAR"

Çatlı, "Taş kekiği ismi gibi taşların arasında oluşur. Buranın rakımı bin 800 metredir. Bazı vatandaşlar kekiğin bağını 10 liraya satıyorlar. Çok faydalı bir bitkidir şifa kaynağıdır. Yakınlarımıza ve akrabalarımıza veriyoruz. Pazarda kekiğin demetini 50 liraya satıyorlar. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında çayını yapar içeriz" dedi.

"KÖKLERİNE ZARAR VERMİYORUZ"

Kekik toplarken titiz davranılması ve köklerine zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Çatlı, "Mutlaka yanımızda makas veya bıçak getirip onlarla kesiyoruz. Bir sonraki sene geldiğimizde ise daha rahat bir şekilde kekik topluyoruz" diye konuştu.

"HER YIL MUTLAKA KEKİK TOPLUYORUM"

Aslen Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden olup, İstanbul'da ikamet eden Ebubekir Eser, "Kendim İstanbul'da oturuyorum. Yaz ayında memleketim olan Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'ne geliyorum. Mutlaka her yaz Toros Dağları'nda mutlaka kekik topluyorum. Kekiğin şifasını iyi bilirim. İstanbul'a götürerek komşulara veriyorum. Komşularım mutlaka bizden isterler. Akseki'nin Toros Dağları'ndaki kekiğin kokusu her şeye bedeldir. Eşi benzeri yoktur. Grip, soğuk algınlığına, birçok hastalığa şifadır. Kekiğin kaynatılarak içilmesinden hariç bunun yağını da çıkartıyoruz. Her derde devadır. Bölgenin her yerinde kekik yetişiyor. Toplarken kokusundan bile nefesimiz açılıyor" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

