FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! 'Şaşırıyorlar' Talep yağıyor

İçerik devam ediyor

Armutta "santa maria" çeşidini İtalyanlardan öğrenen Bursalı çiftçiler, dekara aldıkları 5 bin kilogramlık verim ve yakaladıkları istikrarla İtalyanları geride bıraktı. Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez "biz bu armudu İtalyanlardan öğrendik. İtalya bıraktı bu armut üretimini biz halen üretiyoruz. Avrupa’dan halen talep var. İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor" dedi. Dönmez, "İtalya bu rakamlarda verim alamıyordu" ifadelerini kullandı.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, bu yıl yaşanan olumsuz hava şartları ve nisandaki don hadisesine rağmen kalite olarak santa maria çeşidi armutta bir sorunlarının bulunmadığını söyledi.

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! Şaşırıyorlar Talep yağıyor 1

Geçen yıldan gelen küçük çaplı meyve kayıpları ve donun yol açtığı pas sorunu dışında önemli bir sıkıntı yaşanmadan hasadın sürdüğünü dile getiren Dönmez, temmuzun son haftasında başlayan hasadın 20 gün daha süreceğini anlattı.

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! Şaşırıyorlar Talep yağıyor 2

Bu sezon geçen yıla göre kayıp yaşanacağını aktaran Dönmez, Gürsu Ovası’nda yaklaşık 45 bin ton üretim tahmin ettiklerini kaydetti.
Aşırı sıcak ve yağmur olması durumunda mevcutta yakaladıkları kalitede bozulma olabileceğine dikkati çeken Dönmez, "Evet birçok kişi, farklı üreticiler yağış bekliyor ama biz hasatta yağış istemeyiz. Havalar iyi gitsin ve 20 günde hasadı sorunsuz bitirelim istiyoruz" dedi.

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! Şaşırıyorlar Talep yağıyor 3

"SANTA MARİA ARMUDUNU AVRUPALILAR BURSA’DAN YİYOR"

Bursa genelinde uzun yıllar santa maria çeşidi ortalama üretimin 100-120 bin ton olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu:

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! Şaşırıyorlar Talep yağıyor 4

"Bursa’da 10-12 Nisan’da yaşanan don nedeniyle yüzde 25 civarı kayıp yaşadık. Bu yıl Bursa genelinde 90 bin tonları bulur diye düşünüyoruz. Bunun yarısı Gürsu Ovası’nda üretilir. Türkiye üretiminin yarısını Bursa gerçekleştiriyor. Santa maria zor bir çeşittir. Üretimi zordur, bazı hastalıklara dayanıksızdır. İtalyan çeşittir ve biz bu armudu İtalyanlardan öğrendik. İtalya bıraktı bu armut üretimini biz halen üretiyoruz. Avrupa’dan halen talep var. İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor. Şimdi santa maria armudunu Avrupalılar Bursa’dan yiyor."

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! Şaşırıyorlar Talep yağıyor 5

"İTALYA BU RAKAMLARDA VERİM ALAMIYORDU"

Dönmez, bölgenin armuda has havası, iklimi, toprağı ve suyu bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Türkiye ortalaması bin 200 kilogram iken Gürsu’da 50 kilograma varıyor dekara verim. İtalya da bu rakamlarda verim alamıyordu. Avrupa, daha az kimyasal kullanılan ürünleri tercih ediyor. Bu yüzden soğuk pası olan armutlar bile tercih edilir oldu. Döviz de uygun olsa ihracatımız çok güzel olacak" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor 'Artışlı şekilde'Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor 'Artışlı şekilde'

Anahtar Kelimeler:
armut Çiftçi İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gramda 6 bin TL için tarih verdi! Dev bankanın tahminine çarpıcı yorum

Gramda 6 bin TL için tarih verdi! Dev bankanın tahminine çarpıcı yorum

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! 'Şaşırıyorlar' Talep yağıyor

İtalyanlardan öğrendiler, onları bile geçtiler! 'Şaşırıyorlar' Talep yağıyor

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.