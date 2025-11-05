FİNANS

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

İçerik devam ediyor

Adana, Feke'de orman köylüleri, kilosu 1000 TL'ye kadar yaklaşan "Sedir (Katran) mantarı" için sabah ezanıyla birlikte ormanlara gitmeye başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok çıkmayan sedir mantarı, bu yıl son zamanlardaki yağışların etkisiyle yeniden yüz güldürürken Japonya'ya ihraç edildiği bildirildi. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen "Eskiden değeri bilinmezdi ama artık ihracat ürünü haline geldi" derken mantar toplayan Sanem Gündoğdu "Dağdan toplayıp satıyorum, evime katkı oluyor" dedi.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu ve Konakkıran bölgelerinde, sedir ağaçlarının köklerinde doğal olarak yetişen sedir mantarı, Japonya ve Güney Kore'nin gözdesi olurken, kilosu boyu ve kalitesine göre 500 TL'den 1000 TL'ye kadar alıcı buluyor. Bölgedeki yöre sakinlerinin "beyaz altın" olarak dillendirdiği sedir mantarı bu sene de yağışlarla birlikte çıkmaya başladı. Mansurlu Mahallesi'nde yılın ilk toplama etkinliğine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, muhtarlar, meclis üyeleri ve yöre sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 1

Başkanlar, yöre sakinleriyle birlikte ormanda ellerinde çubuklarla mantar aradı. Bulunan mantarları şenlik havasında geçen etkinlikte yöre sakinleri, 'katran böreği' ve 'mantar közlemesi' yaparak ikram etti. Günlük yaklaşık 200 kilo mantarın toplandığı bölgede, köylüler bu yılın bereketli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 2

"JAPONYA'YA İHRAÇ EDİYORUZ"

Mansurlu bölgesinde mantar alımı yapan ve bölgede kooperatifleştiklerini belirten Osman Ayaş, ürünün bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 3

Ayaş, "Bu tohumu olmayan mantar ürünü diyebiliriz. Bin 500–2 bin rakımda yetişiyor. Japonya'ya ihraç ediyoruz. Geçen yıl hiç yoktu, bu yıl iç piyasaya da veriyoruz. Yağışlarla birlikte çıktı. Önceki yıllarda günde 2-3 ton toplanıyordu ama bu yıl 200-300 kilo civarında. Fiyatı 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından talep var. Antibiyotik oranı yüksek, kalorisi yoğun bir mantar. Geçtiğimiz yıllarda sadece bu üründen 4 milyon liralık fatura kesilmişti" dedi.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 4

"DEĞERİ BİLİNMEZDİ ARTIK İHRACAT ÜRÜNÜ HALİNE GELDİ"

Sedir mantarının bölge için marka haline geldiğine değinen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "Toroslar'dan Japonya'ya uzanan bir yolculuğu var. Eskiden değeri bilinmezdi ama artık ihracat ürünü haline geldi. Mantarımızı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 5

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise bölgede 100'e yakın mantar çeşidi bulunduğunu belirterek, sedir mantarının hem ekonomik hem ekolojik açıdan önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 6

"DAĞDAN TOPLUYORUM, SATIYORUM, EVİME KATKI OLUYOR"

Sabah ezanıyla birlikte ormana gidip öğle namazına kadar mantar topladığını anlatan 85 yaşındaki Sanem Gündoğdu, "Dağdan topluyorum, satıyorum, evime katkı oluyor" dedi.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 7

Raziye Gündoğdu da sedir ağaçlarının gölgesinde mantar arayarak elde ettiği gelirle ev ekonomisine destek verdiğini ifade etti.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 8

Bölgede aynı zamanda mantarın yurt dışına açılmasında öncü olan AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil, yağışların bol olduğu dönemlerde 35 ton sedir mantarının ihraç edildiğine dikkat çekti. Todil, "İlçeye yıllık 15 milyon liralık para girişi sağlanıyor. Japonya'ya taze, Çin ve Güney Kore'ye dondurulmuş olarak gönderiliyor. Şu anda 500-600 liradan alımlar var, yağışlar devam ederse bu yıl da beklenti yüksek" şeklinde konuştu.

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana mantar fiyat
