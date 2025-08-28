FİNANS

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar! Gelir 130 milyon dolar

Türkiye'nin 130 milyon doları bulan orkinos ihracatının önemli bölümü Japonya ve Güney Kore'ye yapılıyor. Akdeniz'in uluslararası sularında ve Malta kıyıları açıklarında yakalanan orkinosun önemli bölümünün Japonya ve Güney Kore'ye ihraç edildiğine dikkati çeken Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk balıkçılarının yakaladığını bu ülkelerin tükettiğini kaydetti.

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar! Gelir 130 milyon dolar

İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Türk balıkçıları geçen yıl 12 bin 534 orkinos avladı. Önceki yıla göre yüzde 256 artan orkinosların büyük bölümünü mavi yüzgeçli orkinoslar oluşturdu. Türk ihracatçıları açık sularda yakalanan orkinosları, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere, Rusya, Japonya, ABD, Almanya, Meksika ve Yunanistan'a ihraç etti.

Japonya ve Güney Kore ye satılıyor, yemeye doymuyorlar! Gelir 130 milyon dolar 1

Geçen yıl ihracattan elde edilen gelir, 2023'e göre yüzde 153 artarak 130 milyon dolara çıktı. Bu rakamın 99 milyon doları Japonya'ya, 29,5 milyon doları ise Güney Kore'ye yapılan dış satımdan geldi.

Türk balıkçıların yakaladığı orkinosların neredeyse tamamını söz konusu iki ülke tüketti. Japonya'ya ihracat değer olarak yüzde 58 ve Güney Kore'ye ise yüzde 245 arttı.

Japonya ve Güney Kore ye satılıyor, yemeye doymuyorlar! Gelir 130 milyon dolar 2

"TÜRKİYE LEVREK VE ÇİPURADA DÜNYA LİDERİ"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin levrek ve çipurada dünya lideri olduğunu, mavi yüzgeçli orkinosta da önemli konumda bulunduklarını söyledi.

Japonya ve Güney Kore ye satılıyor, yemeye doymuyorlar! Gelir 130 milyon dolar 3

"ORKİNOSUN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ JAPONYA VE GÜNEY KORE'YE İHRAÇ EDİLİYOR"

Akdeniz'in uluslararası sularında ve Malta kıyıları açıklarında yakalanan orkinosun önemli bölümünün Japonya ve Güney Kore'ye ihraç edildiğine dikkati çeken Kızıltan, Türk balıkçılarının yakaladığını bu ülkelerin tükettiğini kaydetti.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığında dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Kızıltan, ihracatlarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

neyle övünüyoruz japonu korelisi orkinos u lup lup mideye indirsin vatandaşta 100 gr kıyma alsam mı almasammi geçimini dusunuyor
