Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi

Evli ve 2 çocuk annesi Yadigar Omrak, gençlik hayalini gerçekleştirmek için ilk olarak halk eğitim merkezi bünyesinde açılan mesleki eğitim kurslarına katıldı. Burada yaklaşık iki yıl eğitim alan Omrak, daha sonra KOSGEB'in girişimcilik kursuna başvurdu. Kursu başarıyla tamamlayan Omrak, aldığı hibe ile tekstil atölyesini kurdu. Burada gençlik hayali olan kendi markasını üreterek patentini alan ve N&Y ZADE ismini verdiği markanın üretimine geçen Omrak, atölyede 37 kadına da iş imkanı sundu. KOSGEB ile hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini aktaran Omrak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Daha önce ev hanımıydık ve ev işleri ile ilgileniyorduk.

Aile bütçesine katkıda bulunmamız gerektiğini düşünmeye başlayınca, elimde var olan mesleğimle başlamak istedim. İlk önce iki makineli küçük bir atölye ile başladım. Mesleği iyice oturttuktan sonra KOSGEB'den destek almak istedim. KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük'ün yardımı ve desteğiyle 2019 yılında bu atölyeyi açmış oldum” dedi.

'BAŞARIMIN EN BÜYÜK ORTAĞI ANNEM'

Atölyede kendi üretimlerini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Omrak, “Kendi patentimi almak, benim en büyük hayalimdi. N&Y ZADE'nin patentini aldık ve kendi üretimimizi, kendi modellerimizi çıkarıyoruz. Her branşta arkadaşlarımız var ve biz burada N&Y ZADE adı altında kendi üretimimizi yapıyoruz. ‘N' harfi annemin, ‘Y' harfi de benim adımın baş harfi. Annem, başarımın en büyük ortağıdır. Her zaman kadının çalışması, kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyleyen bir kadındır. Bu başarıda onun adı olmalıydı. N&Y ZADE, ikimizin başarısı diyebilirim” ifadelerini kullandı.