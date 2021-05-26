Kadınlar pamuktan ayakkabı üretti

Tarihi Roman dönemine kadar dayanan Lefke bezini yeniden canlandırmak için Osmaneli Belediye tarafından kurulan kadın girişimciler kooperatifi atölyelerinde her geçen gün yeni bir üretime geçiliyor. Kooperatifte görevli dokuma hocası Gülay Durak, kıyafet dikim hocası Emine Çiftlikçi ve ayakkabı dikim hocası Aysel Çamoğlu tarafından ortak yapılan proje sonrasında Lefke bezinden ayakkabı dikimine karar verilmiş ve atölyede üretime başlanmış. Lefke bezinden üretilen ayakkabıların tanıtımı Kooperatif atölyesinde Kaymakam Yüksel Ünal’ın eşi Jale Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin’in eşi Tomris Gedik Şahin, Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi ve kurs hocalarının katılımı ile yapıldı.

ÜRÜN YELPAZESİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Lefke bezinden üretilen ayakkabı tanıtım programında konuşan Jale Ünal “Osmaneli Belediyesine ait kadın girişimciler kooperatifinde üretilen ve tarihi Roman dönemine kadar dayanan Lefke bezini yeniden canlandırmak için atölyede üretilen ürünlerin hepsi çok güzel ve kaliteli. Bugün burada üretilen ürün yelpazesine bir yenisi eklenen ve yine Lefke bezinden üretilen beklide bir ilk olan ayakkabı tanıtım programına katıldık. Kooperatifteki kadın çalışanlarımızın yapmış olduğu her ürün el emeği göz nurudur. Her birinin ellerine sağlık. Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi hanıma ve tüm çalışanlara başarılar diliyorum” dedi.