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Kara kazanlarda pişirdikleri turunç tatlısı geçim kaynağı oldu!

KOBİ HABERLERİ  | 04.03.2021 10:21 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde kadınlar, odun ateşinde ve kara kazanlarda yaptıkları turunç tatlısını yıllardır geçim kaynağı olarak kullanıyor.

Kara kazanlarda pişirdikleri turunç tatlısı geçim kaynağı oldu!

Turunçları 7 aşamanın ardından tatlıya dönüştüren kadınlar elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bucak Mahallesinde geçimini turunç tatlısı yaparak sağlayan ve 2 çocuğuna tatlı kazanlarını kaynatarak bakan Kevser Erdoğan, "Sipariş üzerine satış yapıyoruz. Bir kadının kendi kazancını sağlaması çok güzel. Ekonomik özgürlüğümüz oluyor" dedi.

turunç tatlısı

Turunç tatlısı yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Turunçları bahçelerden topluyoruz dilimlere ayırıyoruz haşlıyoruz, kaynatıyoruz. Kayseri ve İstanbul’dan daha çok sipariş alıyorum. Her kazan 90 kilogram geliyor.

turunç tatlısı

Yılda en az bir ton turunç tatlısı yapıyorum. Turunç olduğu sürece yıllık 1 ton üretebiliriz. Turunç tatlısının kilosunu 18-20 TL arasında satıyorum" diye konuştu.

turunç tatlısı

İHA

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