FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Kendi işimin patronu olmak istedim' dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor

Giresunlu kadın girişimci Emel Çakır, KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor. Bayilik sistemiyle ürünlerinin İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da pazarlanmasını sağlayan Çakır, bayi sayısını ülke genelinde artırmayı hedefliyor.

'Kendi işimin patronu olmak istedim' dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor

Evli ve iki çocuk annesi 38 yaşındaki Çakır, arkadaşının yönlendirmesiyle fındık işleme tesisi kurmak için KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı'na başvurdu.

Çakır, aldığı destekle kentte geçen yıl kurduğu tesiste fındık kırma, kavurma ve fındık ezmesi üretmeye başladı.

Kendi işimin patronu olmak istedim dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor 1

BAYİ SAYISINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR!

Kurduğu bayilik sistemiyle ürünlerinin İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da pazarlanmasını sağlayan Çakır, bayi sayısını ülke genelinde artırmayı hedefliyor.

Emel Çakır, 16 yıl tekstil sektöründe çalıştığını söyledi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurma adına KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı'na başvuruda bulunduğunu belirten Çakır, kurum tarafından destek almaya hak kazandığını ifade etti.

Kendi işimin patronu olmak istedim dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor 2

"KENDİ İŞİMİN PATRONU OLMAK İSTEDİM"

Tesisini bir yıl önce kurduğunu ve kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çakır, "Buranın hikayesine bir yıl önce başladık. Kendi işimin patronu olmak istedim. Bu sektörle alakalı bu işi yapan arkadaşımın tavsiyesi oldu. Ben de araştırmalar yaptım. KOSGEB'in kadın girişimcilere desteği olduğunu öğrendim. Başvurduk ve destek aldık." dedi.

Çakır, işletmede fındık kırımı, kavurması ve paketlenmesi işlemlerinin yanı sıra kendi markasıyla iç fındık ve ezme gibi ürünleri de ürettiğini aktardı.

Kendi işimin patronu olmak istedim dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor 3

Müşterilerinden güzel geri dönüşler aldıklarına değinen Çakır, "Bir yıl önce faaliyete geçmemize rağmen yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Özellikle bir kadın girişimci olmamdan dolayı daha çok destekliyorlar. Kadınlar bu işi nasıl başardığıma yönelik sorular soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendi işimin patronu olmak istedim dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor 4

Giresun ve bazı illerde bayilerinin bulunduğunu ifade eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da bayilerimiz var. Yine Giresun'da üç bayimiz mevcut. Özellikle Giresun fındığı olduğunu belirterek kavrulmuş fındıklar ve ezmelerimizi gönderiyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güzel geri dönüşlerle daha da güçleniyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha da büyümek için uğraşacağız."

Çakır, eşinin yanı sıra zaman zaman arkadaşlarının da kendisine imalatta yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti!1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti!
2 kez iflas etti en sonunda işini buldu 'Pazarı hazır'2 kez iflas etti en sonunda işini buldu 'Pazarı hazır'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.