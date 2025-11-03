FİNANS

Kendi tasarladığı aletlerle üretiyor, 2 kat fazla kar elde ediyor: "500 liradan satışa sunuyorum"

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretici Sabri Özkan, bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmalarını kendi tasarladığı aletle kurutup satıyor. Daha fazla kar elde ettiğini söyleyen Özkan, "Bu yıl meyve bahçemdeki taze Trabzon hurmasının 1 kilogramını 50 liradan satıyorum. 4-5 kilogram Trabzon hurması işlendiğinde (kurutulduğunda) ağırlığı 1 kilograma düşüyor ancak 500 liradan satışa sunuyorum" dedi.

Üretici Sabri Özkan, Türkiye'de daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetişen Trabzon hurmasını 8 yıl önce Lapseki'deki 4,5 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştirmeye başladı.

Halk arasında "cennet meyvesi", "Japon elması" veya "ballı hurma" olarak da bilinen, ana vatanı Çin ve Japonya olan, Türkiye'ye ilk kez Trabzon üzerinden giriş yaptığı için bu adla anılan meyvenin taze olarak satışından istediği geliri elde edemeyen Özkan, 4 yıl önce bu meyveyi kurutup satmak istedi.

İlk yıl meyvenin kabuklarını elleriyle tek tek soyan Özkan, daha sonra bu işlem için kendi tasarladığı makineyle işleme kapasitesini saatte 100 kilograma çıkardı.

Hasat sonrası 40-45 gün süren soyma, kurutma ve paketleme işlemlerinin ardından ürünlerini satışa sunan Özkan, bu yöntemle tazesine göre 2 kat daha fazla kar elde ediyor.

"BAHÇEME DE AYRI BİR YER DAHA YAPARAK DAHA FAZLA ÜRÜN İŞLEMEK İSTİYORUM"

Özkan, AA muhabirine, 4 yıldır hurma kuruttuğunu ve üretim miktarını her yıl katlayarak artırdığını söyledi.

Yıllarca yaptığı hurma yetiştiriciliğinin ardından bu meyveyi kurutmayı denemek istediğini anlatan Özkan, "Başlamadan önce tereddüt ettim. İlk önce ailem için yaptım ve çok hoşumuza gitti. İkinci yıl 500 kilogram, üçüncü yıl 1 ton kadar yaptım. Bu yıl 2 ton kadar ürün işledim." dedi.

Özkan, Trabzon hurmasının yetiştirilmesi zor bir ürün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl meyve bahçemdeki taze Trabzon hurmasının 1 kilogramını 50 liradan satıyorum. 4-5 kilogram Trabzon hurması işlendiğinde (kurutulduğunda) ağırlığı 1 kilograma düşüyor ancak 500 liradan satışa sunuyorum. Allah bereket versin. Evimin balkonu üç ton kadar ürün alıyor. Bahçeme de ayrı bir yer daha yaparak daha fazla ürün işlemek istiyorum. Paketleme işlemine başladığımızda en fazla dikkat ettiğimiz şey ise hijyen. Çok dikkatli bir şekilde paketleme işini yapıyoruz."

Özkan, kimi zaman pazarda kimi zaman da elden perakende olarak yürüttüğü satışlarını büyüterek, toptan satış yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA

