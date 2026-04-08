Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

Çanakkale'nin sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç dağ köylerinde vatandaşlar, kilosunun fiyatı bin liradan kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor.

Çanakkale'de dağ köylerinde kuzugöbeği gelir kapısı oldu! Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'bin pınarlı dağ' olarak da anılan Kazdağları'nın güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor. Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çaldağ köylerinde yaşayan köylü vatandaşlar kuzugöbeği mantarını toplayarak kilosunu fiyatı bin liradan mantar toptancılarına satıyorlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"KİLOSUNU BİN LİRAYA SATTIM"

Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarı sattım. Göbek deriz biz buna. Kilosunu bin liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı ümidimiz sarı mantar ve ayrı mantarında. Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
