FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 1250 TL'ye satılıyor! Fiyatı yüksek olsa da adeta kendine çekiyor

Erzincan’da 2 bin rakımın üzerinde kendiliğinden doğada yetişen "çaşır" mantarının kilosu pazarda kilosu bin 250 TL’den alıcı buluyor.

Kilosu 1250 TL'ye satılıyor! Fiyatı yüksek olsa da adeta kendine çekiyor

Erzincan’da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibarıyla ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

AW447622_02

KİLOSU 1250 TL

Çaşır mantarının kilosu bu yıl bin 250 TL’den satışa sunulurken, fiyatın yüksekliği bazı vatandaşların dikkatini çekti. Ancak nadir bulunması ve toplanmasının zorluğu, bu yüksek fiyatı kısmen de olsa açıklıyor.

Çaşır mantarı, çoğu zaman aynı kök üzerinde birden çok olarak yetişiyor. Yöresel olarak daha çok tereyağında kavrularak ve ateşte közlenerek yeniyor. Pilav içerisine konulduğu, ayrıca sac tava içerisinde et ile karıştırarak yemeğinin yapıldığı da oluyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evi kiralarken gizlice imzalatmış!Evi kiralarken gizlice imzalatmış!
Spot piyasada doğal gaz fiyatlaSpot piyasada doğal gaz fiyatla

Anahtar Kelimeler:
Erzincan mantar fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'ta mide bulandıran anlar!

Esenyurt'ta mide bulandıran anlar!

30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı!

30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı!

Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

Akın ettiler! Talep yağınca üretim arttı, yoğun mesai başladı

Akın ettiler! Talep yağınca üretim arttı, yoğun mesai başladı

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.