Kilosu 1250 TL'ye satılıyor! Fiyatı yüksek olsa da adeta kendine çekiyor

Erzincan’da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibarıyla ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

KİLOSU 1250 TL

Çaşır mantarının kilosu bu yıl bin 250 TL’den satışa sunulurken, fiyatın yüksekliği bazı vatandaşların dikkatini çekti. Ancak nadir bulunması ve toplanmasının zorluğu, bu yüksek fiyatı kısmen de olsa açıklıyor.

Çaşır mantarı, çoğu zaman aynı kök üzerinde birden çok olarak yetişiyor. Yöresel olarak daha çok tereyağında kavrularak ve ateşte közlenerek yeniyor. Pilav içerisine konulduğu, ayrıca sac tava içerisinde et ile karıştırarak yemeğinin yapıldığı da oluyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır