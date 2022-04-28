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Kilosu 130 lira! Avrupa ile Dubai ve Katar’a gönderiliyor

28.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin turfanda meyvelerinin ilk hasadının yapıldığı kentlerin başında yer alan Mersin’de örtü altında üretilen üzümler hasat edilerek 100 ile 130 TL arasında satışa sunuluyor, hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Kilosu 130 lira! Avrupa ile Dubai ve Katar’a gönderiliyor

Yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye’nin önemli merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin’de, açık bahçelerin yanı sıra çok sayıda serada da turfanda meyve yetiştiriliyor. Daha önce erikten, kayısıya, yenidünyadan kavuna kadar bir çok ürünün turfanda hasat edildiği kentte şimdi de üzüm hasadına başlandı. Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi’nde Üstül ailesine ait serada sabahın erken saatlerinde işçiler gelerek üzümleri tek tek özenle kesti. İlk üzümler yaklaşık birer kiloluk paketlere yerleştirilerek kutulanıp satışı yapılan şehirlere sevk edildi. İlk ürünlerin kalitesine göre 100 ile 130 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi. İlk önce turizm bölgeleri başta olmak üzere büyük şehirlere gönderilen üzümlerin, hasat yoğunluğuna göre Avrupa ülkeleri ile Katar ve Dubai’ye gönderildiği kaydedildi.

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40 senedir çiftçilikle uğraştıklarını belirten 58 yaşındaki Ayşe Üstül, ”8 yıldır örtü altında üzüm yetiştiriyoruz. Emeği çok, sürekli doğal ilaçlarla destekliyoruz. Ot ve yaprakları ıslayarak ıslak gübre veriyoruz. Elimizden geldiği kadar daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sofralara daha güzel üzüm ve meyve çeşitlerini yetiştiririz” dedi.

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AVRUPA İLE DUBAİ VE KATAR’A GÖNDERİLİYOR

Kocahasanlı bölgesinde üzüm hasadı yaptıklarını anımsatan ziraat mühendisi Emine Yaman Kutlu, ”Burada bizim işlerimiz Kasım ayın da budama ile başladı daha sonra örtü altında fasulye diktik hasadını yaptık. Ardından üzümlerimizin yapraklarını topladık onları değerlendirdik. Şu anda ana ürünümüz üzümü hasat ediyoruz. Açık alanda da üzümlerimiz yetişiyor ancak örtü altında 2 ay sonra yetişiyor. Biz burada turfanda yetiştirerek 2 ay öne aldık hasadımızı" diye konuştu.

Yurt içinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi büyük illere hasat ettikleri ürünleri gönderdiklerini aktaran Kutlu, üzümler de hasat yoğunlaştığı zaman ise Belçika, Almanya gibi Avrupa ülkeleriyle Katar ve Dubai’ye ye ihraç edildiğini kaydetti.

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KİLOGRAMI 130 TL’YE KADAR SATILIYOR

Örtü altında yetişen üzümü satın alan tüccar Mükremin Takan ise, ”Mersin’in Erdemli ilçesinde ilk üzümler oldu hasadını yapıyoruz. Bunu yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Bu yıl inşallah bereketli olur iyi üzüm var. Kilogram fiyatı 100 ile 130 TL arasında değişiyor, bereketli bir sezon bekliyoruz, yurt dışında Belçika ve Almanya gibi AB ülkelerine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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