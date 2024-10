Kilosu 200 TL'ye satılıyor! Kapış kapış alıyorlar... Türkiye'nin her yerinden akın ediyorlar

Düzce’de ormanlarda yetişen doğal ve organik kuzu kestane, bu pazar aracılığıyla meraklılarıyla buluşuyor. Hamidiye Mahallesi’nde Düzce Belediyesi tarafından kurulan kapalı pazar yerinde haftada sadece 2 gün kurulan kestane pazarı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden kestaneseverleri ağırlıyor. Akşam saatlerinde açılan pazar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kestane kebap satıcılarını ve kestane meraklılarını ağırlıyor.

Köylüler tarafından ormanlardan bin bir zorlukla toplanan, Düzce’ye özgü aromasıyla farklı kestaneler, meraklılarının beğenisine sunularak alıcılarını bekliyor.

KİLOSU 200 - 250 TL

Kuzu kestanesi kilosu 200-250 liradan satışa sunuluyor.

"BU KESTANEYİ ALMAK İÇİN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR"

Uzun yıllardır kestane satışı yapan Erhan Akdeniz, "Kestane sezonu açıldı. Meşhur Düzce kuzu kestanesi küçük ama lezzetli olur. Batı Karadeniz bölgesine has bir kestanedir. Kabuğu yapışmaz, damarı olmaz. Bu kestaneyi almak için Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Ankara’dan, İstanbul’dan yani her yerden insanlar geliyor." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HAZMI KOLAYLAŞTIRIR"

Akdeniz "Düzce kuzu kestanesinin en büyük özelliği hazmı kolaylaştırır. Bu kestane ormanlarda yetişiyor. Bunu bizler ekip biçmiyoruz. Ormanlarda birebir kendisi doğal olarak yetişir, ilaç, hormon olmaz. Fındık gibi bakımını da yapmayız" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır