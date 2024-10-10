FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Kilosu 200 TL'ye satılıyor! Kapış kapış alıyorlar... Türkiye'nin her yerinden akın ediyorlar

Kilosu 200 TL'ye satılıyor! Kapış kapış alıyorlar... Türkiye'nin her yerinden akın ediyorlar

10.10.2024 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden kestane seven kişiler, lezzeti ve aromasıyla yoğun talep gören Düzce kuzu kestanesini alabilmek için akşam saatlerinde açılan kestane pazarına akın ediyor. Şehir merkezindeki Hamidiye Mahallesi’nde kurulan pazar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuzu kestane almak isteyen meraklıları bir araya getiriyor.

Kilosu 200 TL'ye satılıyor! Kapış kapış alıyorlar... Türkiye'nin her yerinden akın ediyorlar

Düzce’de ormanlarda yetişen doğal ve organik kuzu kestane, bu pazar aracılığıyla meraklılarıyla buluşuyor. Hamidiye Mahallesi’nde Düzce Belediyesi tarafından kurulan kapalı pazar yerinde haftada sadece 2 gün kurulan kestane pazarı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden kestaneseverleri ağırlıyor. Akşam saatlerinde açılan pazar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kestane kebap satıcılarını ve kestane meraklılarını ağırlıyor.

AW305346_01

Köylüler tarafından ormanlardan bin bir zorlukla toplanan, Düzce’ye özgü aromasıyla farklı kestaneler, meraklılarının beğenisine sunularak alıcılarını bekliyor.

AW305346_02

KİLOSU 200 - 250 TL

Kuzu kestanesi kilosu 200-250 liradan satışa sunuluyor.

AW305346_03

"BU KESTANEYİ ALMAK İÇİN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR"

Uzun yıllardır kestane satışı yapan Erhan Akdeniz, "Kestane sezonu açıldı. Meşhur Düzce kuzu kestanesi küçük ama lezzetli olur. Batı Karadeniz bölgesine has bir kestanedir. Kabuğu yapışmaz, damarı olmaz. Bu kestaneyi almak için Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Ankara’dan, İstanbul’dan yani her yerden insanlar geliyor." ifadelerini kullandı.

AW305346_04

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HAZMI KOLAYLAŞTIRIR"

Akdeniz "Düzce kuzu kestanesinin en büyük özelliği hazmı kolaylaştırır. Bu kestane ormanlarda yetişiyor. Bunu bizler ekip biçmiyoruz. Ormanlarda birebir kendisi doğal olarak yetişir, ilaç, hormon olmaz. Fındık gibi bakımını da yapmayız" dedi. (İHA)

AW305346_05

AW305346_06

AW305346_07

AW305346_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kestane Düzce
En Çok Okunan Haberler
Adı skandala karışmıştı! TSK cezayı kesti: O generalin rütbesi geri alındı

Adı skandala karışmıştı! TSK cezayı kesti: O generalin rütbesi geri alındı

Domuz eti skandalı sonrası herkes iade için şubelere koşuyor!

Domuz eti skandalı sonrası herkes iade için şubelere koşuyor!

'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çarpıcı iddia

'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çarpıcı iddia

Asgari ücrette pazarlık başladı, ilk teklif belli oldu! İşçiler beğenmeyerek isyan etti: Vicdana sığmaz

Asgari ücrette pazarlık başladı, ilk teklif belli oldu! İşçiler beğenmeyerek isyan etti: Vicdana sığmaz

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar... Hangi işi yapmak istediğin söyledi

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar... Hangi işi yapmak istediğin söyledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.