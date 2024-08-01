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  4. Kilosu 30 bin TL'ye satılıyor! Çoğunu yurt dışına gönderiyorlar 'O ürüne göre daha kazançlı' Kısırlık, kanser, şeker... Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

Kilosu 30 bin TL'ye satılıyor! Çoğunu yurt dışına gönderiyorlar 'O ürüne göre daha kazançlı' Kısırlık, kanser, şeker... Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

01.08.2024 11:07
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Sivas’ın Hafik ilçesinde binbir zahmet üretilen ve sağlığa birçok faydası olan arı sütünün 100 gramı yaklaşık 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. Üretici, kilogram fiyatının 25 - 30 bin TL arasında değiştiğini belirtirken "Üretimin yüzde 30-40’ı iç pazarda değerlendiriliyor. Üretimimizin yüzde 70’i ihraç ediliyor" dedi. Arı sütü çok sayıda rahatsızlığa iyi gelmesiyle de biliniyor.

Kilosu 30 bin TL'ye satılıyor! Çoğunu yurt dışına gönderiyorlar 'O ürüne göre daha kazançlı' Kısırlık, kanser, şeker... Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye’nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor. Arı sütü, baldan daha zor üretilmesine rağmen çok daha yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bal arısının başındaki salgı bezlerinden elde edilen bu sıvı, hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle kanser tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırması, kemoterapinin yan etkilerini azaltması ve kısırlık tedavisinde etkili olmasıyla biliniyor. Ayrıca şeker ve kolesterol dengesini sağlayarak kalp sağlığını koruyor.

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KİLOGRAMI 25 - 30 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bu yıl kilogramı 25-30 bin TL arasında değişen arı sütünün değeri, üreticileri oldukça memnun ediyor. Üretilen arı sütünün yaklaşık yüzde 30-40’ı iç pazarda tüketiliyor. Kalan yüzde 70 ise yurt dışına ihraç ediliyor. Kovanlarda üç hücreden ancak 1 gram arı sütü elde edilebiliyor.

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"KANSER TEDAVİSİNDE İYİLEŞTİRME SÜRECİNİ HIZLANDIRIR"

Arı sütü üreticisi Hamza Çınar, arı sütünün kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırdığını ifade ederek, "Ülkemizde yılda 1 tona yakın arı sütü üretimi oluyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25’ini biz üretmekteyiz. Bulunduğumuz bölgede yazın havalar serin olduğundan bitkilerin çiçeklenme süresi uzamaktadır. Bu da arı sütü üretiminin verimini arttırmakta ve üretim sürecini uzatmaktadır. Bala göre daha kazançlı. Üretimi bala göre zor. Vücudun hücre yenilemesine katkı sağladığı için neredeyse tüm hastalıklara iyi gelmektedir. Başta kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırır. Kemoterapi gören hastaların ilaçlarının yan etkilerini azaltır. Kısırlık tedavisi için çok etkilidir. Şeker ve kolesterolü dengeler. Kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar. Fiyatı bu yıl 25-30 bin lira arasında değişiyor. Üretimin yüzde 30-40’ı iç pazarda değerlendiriliyor. Üretimimizin yüzde 70’i ihraç ediliyor. Üretimi iğneyle kuyu kazmak gibi bir hücreden 1 gram çıkmıyor, üç hücreden gözden 1 gram kadar çıkıyor" dedi. (İHA)

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AW258664_11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
arı sütü Sivas
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