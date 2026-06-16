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Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor, yok satıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, kilosu 350 liraya ulaşmasına rağmen pazarda yoğun ilgi görüyor. Ata tohumundan üretilen ünlü biber, tezgahlarda kısa sürede tükeniyor.

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor, yok satıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde acı ve tatlı çeşitleriyle bilinen, ata tohumundan üretilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor, yok satıyor 1

ADETA YOK SATIYOR

Pazar tezgahlarında kilosu 350 liradan satışa sunulan Emcelli biberi, lezzeti ve aroması sayesinde kısa sürede tükenerek adeta yok satıyor. Sezon başında 400 liradan satışa çıkan ürünün fiyatı 350 liraya gerilese de talepte herhangi bir düşüş yaşanmadı.

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor, yok satıyor 2

Sarıgöl'e bağlı Emcelli Mahallesi'nde serada erkenci üretim yapan üretici Nurullah Akbay, her hafta topladığı acı ve tatlı biberleri pazara getirdiğini ve ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor, yok satıyor 3

"PAZARA ÇIKAR ÇIKMAZ SATILIYOR"

Akbay, Emcelli biberine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Ürünlerimiz pazara çıkar çıkmaz satılıyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok iyi. Yakında açıkta yetişen biberler de piyasaya çıkacak. Acı ve tatlı çeşitleriyle özellikle yemeklere kattığı lezzet nedeniyle tercih ediliyor." dedi.

Coğrafi işaretli Emcelli biberi, hem üreticisine sağladığı ekonomik katkı hem de Sarıgöl'ün tarımsal değerini artırmasıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa biber fiyat satış
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