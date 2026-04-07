Kilosu 70 TL'ye düştü: 'Az bir süre kaldı, artık olmayacak'

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala Samsun'daki balıkçı tezgâhlarında istavritin kilosu 70 TL'ye kadar geriledi.

Türkiye karasularında 15 Nisan'dan itibaren denizlerde avlanma yasağı başlıyor. Balık av yasağının başlamasına kısa bir süre kala balıkçı tezgâhları sezonun son balık türleri ile süslenmeye devam ediyor.

Bu sezon balıkçıların yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon bu sene hamsi sayesinde güzel geçti. Bu sene bizi hamsi kurtardı diyebiliriz. Sezonun başında palamut olmasını bekliyorduk ama olmadı. Palamudun boşluğunu hamsi doldurdu. Önceki sezon vatandaşlar zaten hamsiyi özlemişti. Bu sene hamsi özlemi giderildi. Bunların yanı sıra tezgâhlarda istavrit, mezgit, barbun da bulundu. Sezon o bakımdan iyi geçti" dedi.

"NORMALDE SEZONUN SONUNA DOĞRU FİYATLARIN YÜKSEK OLMASI GEREKİRKEN ‘BEDAVA' DİYEBİLİRİZ"

İstavritin kilosunun 70 TL'ye kadar düştüğünü dile getiren Köse, "15 Nisan'a, yani sezonun kapanmasına az bir süre kaldı. Mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi deniz balıkları artık tezgâhlarda yer almayacak. Bu balıkların yerini somon, alabalık, çipura, levrek gibi kültür balıkları alacak. Tezgâhlarda balık olacak ama kültür balıkları yer alacak. Normalde sezonun sonuna doğru fiyatların yüksek olması gerekirken ‘bedava' diyebiliriz. Şu anda hamsi 100 TL, mezgit 200 TL, barbun 200 TL ve istavrit de kilosu 70 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu günlerde kilosu 200 TL'den satılan somona daha çok ilgi gösteriyor. Kılçığının az olması, tavada, fırında ve mangalda pişirilebilmesinin yanı sıra çocukların da kolayca yiyebilmesi nedeniyle somon rağbet görüyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da sezonun kapanmasına kısa süre kala balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara gerilediÇin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Nisan 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Nisan 2026)

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme!

Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme!

