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Kilosu 8 bin lira! Yurt dışından talep çok, 'Tek başıma yetiştiremiyorum'

20.02.2025 16:50
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Mersin'in Mut ilçesinde yılın en erken erik hasadı yapıldı. Bölgede geçimini çiftçilikle sağlayan bir üretici, yurt dışından çok fazla talep olduğunu ancak yetiştiremediğini ve kilosunun 8 bin lira olduğunu belirtti.

Kilosu 8 bin lira! Yurt dışından talep çok, 'Tek başıma yetiştiremiyorum'

Türkiye'nin en erken erik hasadının yapıldığı Mersin'in Mut ilçesinde eriğin kilosu 8 bin liradan alıcı buluyor. Bölgede geçimini çiftçilikle sağlayan Mustafa Yılmaz, serada ürettiği eriğin kilosunu 8 bin TL'den sattığını belirterek, "Kilosu 8 bin lira olan eriklere yurt dışından istek çok ama yetiştiremiyorum" dedi.

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Yılmaz, "İlk hasadımızı yaptık. Açık alanda olsaydı nisan ortalarında ilk hasadımızı yapardık. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk. 40'a yakın bir seramız var. Bunun çoğalması lazım. Çünkü yurt dışına ihracat yapılıyor talebe yetişemiyoruz. Şu an benden istiyorlar ama ben tek başıma olunca yetişemiyorum" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
erik Mersin
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