Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Aydın’da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 800 TL’den Aydın Ticaret Borsası’na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın da katıldığı törende, Germencik, Buharkent, Kuyucak, İncirliova ve Köşk ilçelerinden olmak üzere toplam 13 üreticiden kuru incir alındı. Aydın Ticaret Borsası’na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 800 TL'den alındı.

Aydın’da 2024 yılı rekolte tahminin 70 bin 174 ton olduğunu açıklayan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İlimizin en büyük potansiyellerinden birisi de incir üreticiliğidir. İncirin anavatanı Türkiye’dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. İncir ilimizin AB Tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimiyle iştigal etmektedir. İlimizde incirin katma değerini artırmak amacıyla kurulan 167 adet incir deposu, 142 adet incir işletmesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2023 yılı verilerine göre Türkiye, 356 bin tonluk üretimle dünyada birinci sıradadır. 2024 yılında ülkemizde 375 bin ton yaş incir üretimi gerçekleştirilmiş, bu üretimin yaklaşık 210 bin tonu ise sadece Aydın ilimizden elde edilmiştir. Dolayısıyla Aydın ilimiz Türkiye genelinde incir üretiminde ilk sırada yer almakta ve bu alandaki liderliğini sürdürmektedir. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında üreticilerimiz ve ticaret erbabımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle kuru incir sezonunun hayırlı uğurlu olması temennisi ile tüm üreticilerimize ve ticaret erbabımıza bereketli ve bol kazançlar temenni ediyor, yeni sezonun ilk kuru incirini sembolik fiyatla 800 liradan alarak kuru incir sezonunu açıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.

"250 TL VE ÜZERİ AÇILIŞ FİYATI OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur rekolte tespit çalışmalarının da bir hafta içerisinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "Aydın sadece Türkiye’de değil dünyada da kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı bir il. Geçtiğimiz yıl müstahsilden alış ortalaması Borsalarımızca tescillenen rakam olarak 173 lira 47 kuruş olarak gerçekleşti. Özellikle tarım ürünlerinin nispeten bir önceki yıla göre daha ucuz fiyatlarla satıldığı bir yılda ortalama rakamın karşılanması da üreticimizi oldukça memnun etti. Şu ana kadar toplam 57 bin 320 ton ihracatımız söz konusu. Bu ihracatın da 43 bin 213 tonu Aydın’dan gerçekleştirildi. Bugün burada 2025-26 sezonu ilk ürünü olan incirin Valimizin önderliğinde 800 lira sembolik fiyattan aldık. 13 üreticiden bugün mal aldık. 4 üreticimiz Buharkent’ten, 2 üreticimiz Kuyucak’tan, 2 üreticimiz Köşk’ten, 4 üreticimiz Germencik’ten ve 1 üreticimiz İncirliova’dan olmak üzere toplam 13 üreticimizden bugün incirlerimizi satın aldık. Geçtiğimiz yıl ortalama yaklaşık 250 liralardan sezon kapandı. Geçtiğimiz sezona ait ürünler de bu sene stokta devir olmadı. Stok devrinin olmaması bizim için sevindirici bir durum. Geçen seneden incir devretmediği için bu sene inşallah, piyasayla alakalı olur diye umuyoruz. Devir malı olmadığı için geçtiğimiz yılda 250 lira civarında kapandığı için olağanüstü durumlar olmadığı sürece bir önceki yılın kapanış fiyatlarına yakın bir fiyattan açılış olur. Biz de 250 ve üzeri fiyattan sezonun açılacağını tahmin ediyoruz. Rekolte ile ilgili de Bakanlığımızın rekolte tespit çalışmaları hala sürmekte ve onlar da 1 hafta içerisinde tahminim rekolte tespitini kamuoyuyla paylaşır" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

incir fiyat kuru incir
