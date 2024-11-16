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Kış meyvesinin gözdesi C vitamini deposu... Kozan'da mandalina hasadı başladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 15:03
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Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadı başladı. Kuralık nedeniyle dolgunluğa ulaşamayan mandalina lezzetini korurken fiyatı da üreticinin yüzünü güldürdü. Bahçede 20 TL’den satılan mandalina aroması ve lezzeti ile yoğun ilgi görüyor.

Kış meyvesinin gözdesi C vitamini deposu... Kozan'da mandalina hasadı başladı!

Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen ‘şeker mandalina’da hasat başladı. Üreticiler, bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina bu yıl kuraklık nedeni ile beklenen iriliğe ulaşmadığını fakat mandalinanın lezzeti ve aroması ile bölgede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

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MANDALİNANIN LEZZETİ YERİNDE

Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl. Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı. Kabuğunun kabarması, su oranının artması gerekti ama pek ulaşmadı fakat lezzeti aroması nedeni ile talep görüyor. Şu an bahçede 15-20 TL pazarda 25 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
mandalina Adana Kozan
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