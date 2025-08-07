FİNANS

KOBİ tanımı değişti! Karar Resmi Gazete'de, işletmeleri ilgilendiriyor... 1 milyar TL'ye yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KOBİ tanımında değişiklik yapıldı. Buna göre; Küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) ilişkin mali kriterler yeniden belirlendi. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi. İşte işletmeleri ilgilendiren gelişmelerin detayları...

Hande Dağ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

KOBİ tanımı değişti! Karar Resmi Gazete de, işletmeleri ilgilendiriyor... 1 milyar TL ye yükseldi 1

07 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı değişti.

"1 MİLYAR TL" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Daha önce yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL'yi aşmayan olarak belirlenen KOBİ tanımındaki rakam 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

KOBİ tanımı değişti! Karar Resmi Gazete de, işletmeleri ilgilendiriyor... 1 milyar TL ye yükseldi 2

Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı. Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

