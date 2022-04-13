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Hırsızlardan korumak için bin bir yöntem kullanılıyor! Avokadoların tanesi 10 liradan satılıyor

13.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin avokado ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Alanya’da üreticilerin bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği avokadoyu hırsızlardan korumak için başvurmadığı yöntem kalmadı. Hırsızlar için yükte hafif pahada ağır bir ürün olarak görülen avokadolar için üreticiler bahçelerde adım başı kamera sistemi kurdular.

Hırsızlardan korumak için bin bir yöntem kullanılıyor! Avokadoların tanesi 10 liradan satılıyor

Antalya’nın Alanya ilçesi Türkiye’nin yüzde 70 avokado ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 40 bin hektar alanda yetiştirilen tropikal meyve marketler raflarında tanesi 8 ila 10 TL’den yerini alıyor. Yaklaşık 200 gram ağırlığı olan avokado, hırsızlar için yükte hafif pahada ağır bir ürün olarak görülüyor. Yıl boyunca bahçelerden onlarca kez hırsızlık olayı yaşanması üreticilerin bir yıllık emeklerini korumak için farklı yöntemleri uygulamasına neden oluyor. Bahçeler bir yandan tel örgüler ile çevrilirken, diğer yandan tüm alana hakim güvenlik kameraları, fotokapanlar ve hatta kimi bahçelerde tuzaklar kuruluyor. Hırsızları tüm bunlar da engellemeyince üreticiler hasat döneminde bahçelerde silahlarla nöbet tutuyor.

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“HASADIN EN YOĞUN OLDUĞU ZAMANLARDA SİLAHLARLA NÖBET TUTULUYOR”

Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, “Hırsızlar için önemli olan yükte hafif pahada ağır olması. Bizim avokado da tam buna uyuyor. Tanesi şu an 8-10 TL. Çalması da kolay, tanesi yaklaşık 200 gram geliyor. Hırsızların arayıp da bulamadığı bir ürün. Üreticiler olarak bizim için iyi, avantajları var, ama sıkıntımız hırsızların rahat çalabilmesi. Üreticilerimiz üretimden çok memnun, tüketicimiz de memnun. Tek şikayetimiz bu hırsızlık olayları. Biz bu taraftan çok mustaribiz. Bahçesi geniş olanlar etrafını tel örgüler ile çeviriyor. İçerisine tuzak, köpek koyuyor. Kameralar kuruyoruz, elektriğin olmadığı yerlerde fotokapan kuruyoruz. Ürünün çok olduğu, hasadın en yoğun olduğu aylarda gece abartısız silahla nöbet tutuyorlar” dedi

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“HER ALANI GÖREBİLECEĞİMİZ ŞEKİLDE KAMERA YERLEŞTİRDİK”

Yaşadığı hırsızlık olaylarının ardından bahçesinin her alanına güvenlik kamerası yerleştirdiğini belirten üretici Alibey Doğan, “Bahçemizde avokado, mango ve narenciye yetiştiriyoruz. Güvenlik kamerası vardı, ancak buna rağmen birkaç kez hırsızlık olayı yaşadık. Bu yüzden biz de önlemlerimizi arttırdık. Adım adım her alanı görebileceğimiz şekilde kamera yerleştirdik” ifadelerini kullandı. (İHA)

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