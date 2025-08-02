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Koskoca şehirde o mesleği yapan tek kişi! 'Çok zevkli bir iş' 8 dakikada...

İstanbul'da 12 yıldır yaptığı ticari taksi şoförlüğünü bırakıp memleketi Amasya'ya dönen bir vatandaş, şehrin tek semavercisi oldu. El yapımı semaver ustası kalmayan şehirde küçük yaşlarda öğrendiği baba mesleği semaverciliğin son temsilciliğini üstlenen Hamdi Küçük, yetiştirmek üzere çırak arıyor.

Koskoca şehirde o mesleği yapan tek kişi! 'Çok zevkli bir iş' 8 dakikada...

Amasya'da küçüklüğünden bu yana tarihi Taşhan'da babasıyla birlikte semavercilik yapan Hamdi Küçük, işyerlerinin restorasyon nedeniyle boşaltılması sonrası 12 yıl önce İstanbul'un yolunu tutarak taksiciliğe başladı. Zorlu yanları olan taksi şoförlüğüne zamanla alışan 47 yaşındaki Küçük, babasının vefatı sonrasında yeniden memleketine döndü. Semaver ustalarının çoğunun vefatıyla birlikte de şehrin son semavercisi olarak baba mesleğini yaşatmaya başladı.

Koskoca şehirde o mesleği yapan tek kişi! Çok zevkli bir iş 8 dakikada... 1

"TAKSİCİLİK ZORDU"

Hummalı çalışmalar sonucu kesip birleştirilerek oluşturulan 27 parça sac malzemeden yaptığı semaverlerin yanı sıra coğrafi işaretli bakır semaverleri de atölyesinde üreten Küçük, "İstanbul'da taksicilik zordu. Her türlü tehlikesi olan bir meslek. Babamın da vefatı sonrası taksiciliği bırakıp yeniden semaverci oldum. Şehirde başka semaverci de kalmadı. Çok zevkli de bir iş. Sonuçta ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz" diye konuştu.
Koskoca şehirde o mesleği yapan tek kişi! Çok zevkli bir iş 8 dakikada... 2

ÇIRAK ARIYOR

8 dakikada suyu kaynattığına değindiği el emeği, göz nuru semaverlerinden çay içenlerin zevk alacaklarına inandığına değinen usta semaverci, mesleğin son temsilcisi olduğu için yetiştirmek üzere çırağa da ihtiyacının bulunduğunu vurguladı.

Koskoca şehirde o mesleği yapan tek kişi! Çok zevkli bir iş 8 dakikada... 3

Tarihi Taşhan'ın olduğu bölgede 5 semaverciden sadece birinin kaldığına işaret eden esnaflardan 76 yaşındaki Osman Zengin de "Şimdi tek Hamdi ustamız kaldı. Usta yetişmediği için de bakırcılık, semavercilik unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çay Bakır
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