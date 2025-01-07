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Köyden çıktı, ünü Avrupa'ya ulaştı! Yurt dışından sipariş yağıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 10:59
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Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan keçi kılından üretilen Van’ın yöresel ayakkabısı ‘reşik’ Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Mecit Emen reşik ayakkabılarının yıllar önce köylerde yaygın olarak kullanıldığını ve keçi kılından üretilen özel bir model olduğunu belirtti. Reşik, son dönemde Avrupa pazarında ilgi görüyor. Emen, "Organik bir ürün olduğu için hem ülkemizden hem de Avrupa ülkelerinden siparişler alıyorum" ifadelerini kullandı.

Köyden çıktı, ünü Avrupa'ya ulaştı! Yurt dışından sipariş yağıyor

Van’ın yüzyıllardır süregelen kültürel mirası olan ‘reşik’ ayakkabıları, modern dokunuşlarla yeniden hayat buldu. Tamamen keçi kılı ve kendirden üretilen bu ayakkabılar, hem doğal malzemeleri hem de sağlığa faydalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Van’da 37 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Mecit Emen (56), unutulmaya yüz tutmuş geleneği günümüze taşıdı.

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Reşik ayakkabılar, tamamen doğal malzemelerden üretildiği için kaşıntı, terleme, mantar ve koku yapmıyor. Bu doğal özellikleriyle reşik, son dönemde Avrupa pazarında ilgi görüyor. Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi birçok ülkeye ihraç edilen ayakkabılar, yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

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“AVRUPA ÜLKELERİNDEN SİPARİŞLER ALIYORUM”

İHA muhabirine konuşan Mecit Emen, reşik ayakkabılarının yıllar önce köylerde yaygın olarak kullanıldığını ve keçi kılından üretilen özel bir model olduğunu belirtti.

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Ayakkabılara kök boyalarla boyanmış yünlerle desenler verildiğini ve bu desenlerin Urartu ile bölgeye özgü motiflerden oluştuğunu ifade eden Emen, “Keçi kılı yağlı olduğu için organiktir. Bu özelliğinden dolayı koku, ter ve mantar yapmıyor. Organik bir ürün olduğu için hem ülkemizden hem de Avrupa ülkelerinden siparişler alıyorum. Başlıca Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi ülkelere bu ayakkabıyı gönderiyoruz” dedi.

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Reşik ayakkabısının Van yöresine has bir ürün olması dolayısıyla patent almak istediklerini belirten Emen, coğrafi işaret tescili için gerekli çalışmaları başlatacaklarını kaydetti. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ayakkabı satış sipariş
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