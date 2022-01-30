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Kralların suyunu üretmeyi başardı, litresi 350 TL! Büyük rağbet görüyor!

30.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da altın imalatçısı bir kişi, altını içilebilir hale getiren formülü öğrenerek, kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeyi başardı. Bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen suyun litresi 350 lira olan satılıyor. Birçok faydası olduğu belirtilen su, büyük rağbet görüyor.

Kralların suyunu üretmeyi başardı, litresi 350 TL! Büyük rağbet görüyor!

Bursa'da bir kişi, kralların suyu olarak bilinen altın suyunu yapmaya başladı. Birçok faydası olan ve özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen suyun litresi 350 TL'den satılıyor. Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, "Bu manna tozu olarak geçer, tarih boyu kralların kullandığı bir iksirdir" diye konuştu.

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KRALLARIN SUYUNUN LİTRESİ 350 TL

Bursa Kapalıçarşı'da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, altını içilebilir hale getiren formülü öğrenerek, kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeyi başardı. Altın imalatını bırakan Filiz, altın suyu üretmeye başladı. Özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen altın suyunun litresi 350 liradan satılıyor. Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor. Filiz, altın suyunun yanında gümüş suyu ve demir suyu da üreterek satıyor. Gümüş suyunun litresi 70, demir suyunun ise 50 liradan satılıyor.

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"BUNU HERKES BİLMİYOR, GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, şunları ifade etti:

"Metalleri simya yöntemiyle sıvıya dönüştürüyoruz. Altının içinde siyanür vardır. Biz altının içindeki siyanürü çıkartarak bu işlemi yapıyoruz. Gümüş suyu da dünyanın en kuvvetli antiseptiğidir. Altın dünyanın en kuvvetli iletkenidir. İnsanın vücudunda elektrik vardır. Altın bu elektrik akışını sağlayarak beynin en hızlı şekilde vücuttaki sorunlarını algılamasını sağlar, vücudu harekete geçirerek onarmasını sağlar. Biz saf altını toz haline getiriyoruz. Bu manna tozu olarak geçer, tarih boyu kralların kullandığı bir iksirdir. Zihin açıcı özelliği vardır. Unutkanlık, dikkat eksikliği, odaklanma problemi gibi durumlarda altın suyu çok etkilidir. Bu toz 24 ayar saf altından elde edilmektedir. Sonra bu toz suyun içinde bir şekerin eridiği gibi erir, içilerek tüketilir. Biz saf altını içilebilir toz haline getiriyoruz. Bunu simya yöntemiyle yapıyoruz. İnsanlar altını içmiş oluyorlar. Bizim arzumuz insanların şifa kazanması, bu ürünü herkes bilmiyor. Görenler şaşırıyor. Çeşitli sorularla karşılaşıyorum. Altın suyunun litre fiyatını 350 liraya satıyoruz. Gümüş suyunu 70 liraya, demir suyunu ise 50 liradan satıyoruz."

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Kaynak: İHA

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Bursa
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