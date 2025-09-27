Kredi çekmeden dükkan sahibi oldu! Depo halindeydi, 2 masa ile başladı şimdi ise...

Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Aydın'da da kadınların iş hayatındaki varlığı her geçen gün artıyor. Evde başlayan küçük destekler, zamanla ticarete ve girişimciliğe dönüşüyor. Koçarlı'da lokanta sahibi olan Tülay Çavaş'ın hikayesi de bunun en somut örneklerinden biri oldu.

Eşine yardım ederek başladığı yolculukta kendi işinin patronu olan Çavaş, azim ve kararlılıkla kadınların neleri başarabileceğini ortaya koyuyor. Kadınlara ilham kaynağı olmak istediğini belirtip "kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" diyerek mesaj veren Çavaş, özellikle evde oturmayı tercih eden kadınlara seslenerek fırsat ve imkan bulduklarında kendi ayakları üzerinde durmalarını, iş hayatında cesur adımlar atmalarını tavsiye etti.



KENDİNİ OCAKBAŞINDA BULDU

Önceleri köftecilik yapan eşinin köftelerini, domates ve yeşilliklerini evde kendisinin hazırladığını belirten Tülay Çavaş, hikayesini şu şekilde anlattı:





"Eşim uzun yıllardır köftecilik yapıyor, ben de ona evde yardımcı oluyordum. Köftesini, domatesini ve yeşilliklerini hazırlıyordum. Bir süre sonra eşime ‘ben de çalışıp aile ekonomisine katkı sağlamak istiyorum' dedim, o da beni kırmadı. Böylece 2 masalık bir dükkan açıp ocak başına geçtim. Yaklaşık 6 yıl o iş yerini işlettim. Sonrasında ise kendi iş yerimizi satın almak nasip oldu. Burası depo halindeydi, bankalardan kredi çekmeden 2 yıl içinde tamamen isteğimize göre düzenledik. Şimdi 12 masalık lokantanın sahibiyim"

Üç çocuk annesi olan Çavaş büyük oğlunun kendisine yardımcı olduğunu ve yanında çalışan kadınla da adeta aile gibi olduklarını belirterek, "Mesleğimi severek yapıyorum, eşim bana destek veriyor. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Evde oturup eşinden para isteyen kadınlara kızıyorum. İmkanı olan kadın kendi işini kurmalı. Her kadın başarılıdır ve her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır" diye konuştu.



"GÜLER YÜZLE KARŞILIYORUZ"

Sabahın erken saatlerinde işe başladığını ve lokantasına gelen herkesi güler yüzle karşılayıp memnuniyet ile uğurladıklarını dile getiren Çavaş, "Sabah iş yerimi açtıktan sonra ilk işim mangalı yakmak. Ardından kızartma ve zeytinyağlı yemekleri hazırlarım. Mangalda yavaş yavaş piştiği için yemeklerimin tadı farklı oluyor. Sağ olsun müşterilerimiz de hep lezzetlerimizden övgüyle bahsediyor. Bizim evde de yemek pişmez, sadece Pazar günleri ailecek kahvaltı yaparız. Karnı acıkan buraya gelir. İsteyen ızgara, isteyen ev yemeğini yer. Burada herkesle güler yüzle ilgileniyorum. Öğrencilerden esnafa kadar geleni memnun gönderiyorum. Bu da bana güç veriyor" ifadelerini kullandı.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır