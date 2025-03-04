Kuraklık endişesi ona yönlendirdi! Riski, iş gücü az... 'Pazarlaması kolay bir ürün'

Hem meyve hem sebze de önemli bir yere sahip Adana'da çiftçiler her dönem üretim yapıyor. İlkbaharın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde ise Kozan ilçesinde çiftçiler bereketli toprakları mısır tohumlarıyla buluşturmaya başladı. Her geçen yıl kuraklık endişesi biraz daha artan üreticiler bu sene mısır ekimi arttırmaya başladı. Çiftçilerin mısırı risk ve iş gücü az olduğu için tercih ettiği belirtildi.

Bu yıl bölgede mısır ekim alanlarının arttığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Taner Arığoğlu, bölgede yoğun kuraklık nedeni ile çiftçilerin alternatif ürünler yerine mısır ekimine yöneldiğini kaydetti.

"BÖYLE DEVAM EDERSE ALTERNATİF SULAMAYA GEÇMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Bölgede üretim yapan Ziraat Mühendisi Taner Arıoğlu da, "2 bin dekar üretim alanında bin 500 dekarı mısır üretim alanına ayırdık. Kuraklıktan dolayı topraktaki ekim yataklarında nem derecesi sürekli düşüyor. Böyle devam ederse alternatif sulamaya geçmek zorunda kalacağız" dedi.

"PAZARLAMASI, DEPOLAMASI KOLAY BİR ÜRÜN"

Mısırın yanında fıstık ekimi planladıklarını da aktaran Arıoğlu, "Ova da şu an mısır ekimi artmış durumda. Mısır diğer ürünlere göre riskleri ve iş gücü daha az. Pazarlaması, depolaması kolay bir ürün. Bu yıl tohum uyandırma dönemi başarılı gerçekleşirse ayçiçek tarlalarını da görürüz, susuzluğa dayanıklı bir ürün" diye konuştu.

Osmaniye'ye bağlı Kadirli Mehmetli Barajında da kuraklık riski olduğuna değinen Arıoğlu, "Çiftçilerimiz bilinçli ama kurak arazilerde ekimler biraz beklenebilir. Sulama imkanlarımız zayıf. Çok kurak yerlerde bekleme yapılabilir" diyerek tavsiyede bulundu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır