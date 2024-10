Kuraklık tarımı derinden vurdu... Kırıkkale'de çiftçinin yüzü şeker pancarından yana gülmedi! 'Kendi yevmiyemi çıkaramıyorum'' dedi... Verim yüzde 30 düştü

Kuraklık tarımda engel olmaya devam ediyor. Kırıkkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi özellikle şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep oldu. Efendi köyü muhtarı Hasan Kargın, 40 yıllık çiftçilik hayatında böyle bir kuraklık görmediğini belirtti.

Yetersiz yağış sebebiyle şeker pancarında verimin düştüğünü anlatan Kargın, "Bu çiftçiliği 40 senedir yapıyorum, 35 senedir de pancar ekiyoruz. Son zamanlarda hava çok sıcak gidiyor. Yağışlar da olmadığı için yüzde 30 verim düştü.

KENDİ PARASINI ÇIKARAMIYOR

Çalışanlarının yevmiyesinin 2 bin - 2 bin 500 civarında olduğunu söyleyen Kargın, "Ben kendi yevmiyemi çıkaramıyorum. Yapıyoruz ama şartlar bunu getirdi. Mesleğimiz şu an için devam ettiriyoruz" diye konuştu.

3 BİN TON KAYIP VAR

Çiftçi Murat Kargın ise kuraklığın bu sene daha fazla arttığını aktararak, " Geçen seneye göre bu seneki yağışlarımız çok az. Kuraklık bu sene daha fazla. Bunu her mahsulde hissettik. Arpa, buğday, ayçiçeği, özellikle de şeker pancarının canı su. Tabii ki kuraklıktan dolayı şeker pancarını dereden suluyoruz. Tarımsal sulamamız var. Bundan dolayı maliyet artıyor. Maliyet artınca da biz zor duruma düşüyoruz. Bu sene çok kuraklık oldu. Buradaki Öz Deresi'nde sular kesildi ve verimimiz çok düşük oldu. Dönümünde rahat bir 3 ton kaybımız oldu" şeklinde konuştu

"ŞEKER PANCARI SUSUZ OLMUYOR"

Her yıl kuraklığın arttığına dikkat çeken çiftçi Ramazan Oruk ise, "Yıldan yıla kuraklık artıyor. Her yıl geçen yılı arattırıyor. Şeker pancarı susuz olmuyor. Şeker pancarına ne kadar su verirsen verim o kadar artar. Her su da bir ton şeker pancarı demektir. Bu su yeterli değil. Derenin suyu geçen senelerdeki gibi akmıyor" dedi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır