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Kuyumculara 'IBAN' cezası yağdı! 20 milyon olan var 'Ödese gram altını kalmaz' Bakan Şimşek'ten randevu talep ettiler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.11.2024 16:04
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Diyarbakır’da 250 kuyumcuya “IBAN” üzerinden işlem yapıp faturalandırılmadığı gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında ceza kesildi. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel "Bazı esnafımıza 9, 10, 15 milyon, 2 milyondan başlayıp 20 milyona kadar ceza gelmiş. Bu esnafımız bu cezaları ödese mağazada gram altını kalmaz, o mağaza kapanacak. Maliye Bakanlığımızdan talebimiz, çözüm noktası oluşturulması" derken bu konuda Bakan Şimşek'ten randevu talep ettiklerini aktardı.

Kuyumculara 'IBAN' cezası yağdı! 20 milyon olan var 'Ödese gram altını kalmaz' Bakan Şimşek'ten randevu talep ettiler

Maliye Bakanlığı tarafından çapraz denetimde Diyarbakır’da 250 kuyumcu denetlendi. Denetimlerde 250 kuyumcuya IBAN üzerinde yaptıkları işlemleri faturalandırmadıkları gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında para cezası uygulandı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, IBAN üzerinde güvene dair aşırı derecede hiç ticaretle alakası olmayan paranın esnafın hesabına geldiğini söyledi.

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"ZAMANINDA İNCELENMEYE ALINSAYDI ESNAFIMIZ KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERİRDİ"

Devletin bunu bir boşluk olarak gördüğünü belirten Yüksel, “Bu, bir kararla incelenmeye alınmış, neden fatura kesilmemiş diye cezalar alınmış. Başka bir ilin maliyesi Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın da başka bir ili incelemeye başlamış. Her esnafın 2022-2023 hesabı incelenmiş. Bizler de bunu bir boşluk olarak kabul ediyoruz. Zamanında bu IBAN‘lar incelenmeye alınsaydı esnafımız da kendine çeki düzen verirdi” dedi.

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"ESNAFIMIZ BU CEZALARI ÖDESE MAĞAZADA GRAM ALTINI KALMAZ"

Bundan sonra esnafın bu konuda hassas olması gerektiğini ifade eden Yüksel, “250’ye yakın esnafımız ceza yemiş. Bunlar mali müşavirlerle görüşüyorlar. Devletimizden af anlamında bir çözüm noktası bekliyoruz. Bazı esnafımıza 9, 10, 15 milyon, 2 milyondan başlayıp 20 milyona kadar ceza gelmiş. Bu esnafımız bu cezaları ödese mağazada gram altını kalmaz, o mağaza kapanacak. Maliye Bakanlığımızdan talebimiz, çözüm noktası oluşturulması. Esnafımız da bundan sonra vergisini ödesin, faturasını da kessin” diye konuştu.

Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu talep ettiklerini kaydeden Yüksel, “Kuyumcular Odası olarak bu girişimde bulunduk. İnşallah bakanımız buradan sesimizi duyar. Buna benzer çok sorunlarımız var” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Hazine ve Maliye Bakanlığı
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