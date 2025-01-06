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Lise öğrencileri okurken para kazandı! 1 yılda 1,6 milyon lira ciro yaptılar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 15:04
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Nevşehir’de öğrencilerin hem eğitim görüp hem de öğrendiği Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024 yılında 1 milyon 658 bin TL ciro yaptı.

Lise öğrencileri okurken para kazandı! 1 yılda 1,6 milyon lira ciro yaptılar

Öğrenciler teorik derslerinin yanında aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyorlar. Uygulamalı mobilya derslerinde, anasınıfı masaları, dolap ve ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatı yapılarak hem eğitim görüyor hem de okulun döner sermaye işletmesi sayesinde para kazanıyor.

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"DÖNER SERMAYE İŞLETMEMİZ TOPLAMDA 1 MİLYON 658 BİN LİRALIK CİRO YAPMIŞTIR"

Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun, "Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, 2024 mali yıl içerisinde döner sermaye işletmemiz toplamda 1 milyon 658 bin liralık ciro yapmıştır” dedi.

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Yapılan bu cironun 570 bin TL’si öğretmen payı olarak öğretmenlere, 231 bin liralık kısmı da öğrencilere dağıtılırken, 408 bin liralık kısmı da vergi olarak devlete ödendi. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
okul mobilya
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