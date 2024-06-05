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Litresi 400 bin TL! Fransa, İngiltere, Amerika, Japonya... Hepsinden talep var! Sabah erkenden toplamaya başlıyorlar

05.06.2024 10:18
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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’lik oranını karşılayan Isparta’da kozmetik sektörünün ham maddesi gül yağının litre fiyatı dudak uçuklatıyor. Tonlarca gül çiçeğinin kaynatılmasıyla elde edilen 1 litre gül yağının fiyatının 12 bin euro’nun üzerinde olması bekleniyor. Elde edilen gül yağının başta Fransa, İngiltere, Amerika, Hindistan ve Japonya olmak üzere dünya üzerinde birçok ülkeye ihracatının sağlandığı belirtiliyor.

Litresi 400 bin TL! Fransa, İngiltere, Amerika, Japonya... Hepsinden talep var! Sabah erkenden toplamaya başlıyorlar

Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül çiçeği hasadı aralıksız olarak devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan güller, kantarlarda tartıldıktan sonra fabrikalara ulaştırılıyor. Fabrikalarda gül çiçeklerinden gül yağı ve gül suyu elde ediliyor. Dünya piyasasında kozmetik ve parfümeri alanında kullanılan ve geçtiğimiz yıl 12 bin euro’ya kadar çıkan bir kilogram gül yağı, yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden elde ediliyor.

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İklim şartlarından dolayı Isparta’da bu yıl hasadın erken başladığını söyleyen Gülbirlik Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Koçak, "Güller her gün sabah erken saatlerde toplanarak kendi organizasyonlarımızla, nakliyelerimizle fabrikalarımıza nakillerini yaparak işlenmek üzere fabrikalara yolculuğu başlıyor gülün. Fabrikaya gelen güller erken saatlerde işlemeye tabi tutuluyor. İşçilerimiz tarafından kaynatılmak üzere kazanlara aktarılıyor ve yaklaşık iki saatlik kaynama işlemine tabi tutularak günün sonunda artık ham madde olarak gül üretimini gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

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Yıllık yağış oranının bu yıl düşük olduğunu söyleyen Koçak, "Sezonun yağmurlu geçmesi gül için çok önemli. Yağmurun gülü beslemesi gülün daha kaliteli, yağ oranının daha iyi olması demek. Bu yıl geçen yılki yağmur sezonunu yakalayamadığı için biraz bölgede don olayı ve biraz da dolu şartlarında sıkıntılar oluştu bu da istenilen rekolteleri biraz aşağı çekti. Bu yıl bu da bizim hesaplamalarımıza, değerlendirmemize göre yaklaşık 10-11 bin tonun üzerinde bir rekolte beklenmektedir yine bu şartlara rağmen" şeklinde konuştu.

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12 BİN EURO’NUN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’inin karşılandığı Isparta’da gül yağı konusunda dünya üzerinde marka haline geldiğini söyleyen Koçak, "Kalite deyince Isparta gülü ve Isparta gül yağı akla geliyor. Bu dünyanın artık standardı oluşturmuş. Bizde de baktığımız zaman dünyanın bir yıllık üretim miktarı var. Biz de müşterilerimize, kendi pazarımıza hitap eden belirlediğimiz, planladığımız miktarda gül yağı ve gül konfeti üretimini yapıyoruz. Bu yıl geçen yılki miktarımıza yakın miktarlarda tekrar bir üretim planlaması yaptık ve bunu da gerçekleştirmek üzereyiz. Sezonun bitmesi ile geçen yıl baktığınız zaman gül yağının piyasa ihracat fiyatları yaklaşık 12 bin euro civarlarında idi. Bu yıl da ekonomik şartlar ve bazı etkenleri de göz önünde bulundurduğumuzda sanırım yine 12 bin euro’nun üzerinde olması bekleniyor. Şu an net bir rakam vermek doğru değil bunda ama 12 bin euro’nun üzerinde olacağı kanaatindeyiz. Göstergeler bunu gösteriyor çünkü" dedi.

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"FRANSA İNGİLTERE, AMERİKA HİNDİSTAN VE JAPONYA’YA İHRAÇ EDİYORUZ"

Elde edilen gül yağının dünya üzerinde birçok ülkeye ihracatının sağlandığını söyleyen Koçak, "Fransa başta olmak üzere dünya üzerinde İngiltere, Amerika Hindistan belli aralıklarla Japonya ama bunun en yoğun merkezi Fransa olarak bilinmektedir. Çünkü kozmetik ve parfümleri sanayinin en büyük esans firmaları o bölgede olduğu için yoğunluk olarak Fransa’ya ihraç edilmektedir. Bu saydığımız ülkelere de yıl içerisinde belli miktarlarda ihracatlar yapılmaktadır" açıklamalarında bulundu. (İHA)

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f6699537-6dcd-4a25-b6de-890f4fb4a431Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta yağ
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