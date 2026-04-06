Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, sezonluk 100-120 bin TL'ye kadar çıkan ücretlere rağmen çoban bulmakta zorlanıyor.

Bahar aylarına girilmesiyle Patnos'taki yaylalarda hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, son yıllarda artan çoban sıkıntısından dert yanıyor. Havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken, birçok besici hayvanlarını otlatacak deneyimli çoban bulamıyor.

Yüksek ücret teklif edilmesine rağmen bu işi yapacak kişi sayısının her geçen yıl azalması dikkat çekiyor. Kimi köylü de maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkânlarıyla otlatmak zorunda kalıyor.

120 BİN TL MAAŞA KİMSEYİ BULAMIYORLAR

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yaylada kalan çobanlar zorlu arazi şartları, çamurlu yollar ve dere geçişleriyle mücadele ediyor. Özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi, bölgede çoban ihtiyacını artırıyor.
Çoban bulamadıkları için ailesine hayvan bakımında yardımcı olan Menekşe Sevinç, şu cümleleri kullandı:

"Bu dönemde 100-120 bin TL arasında sezonluk ücret teklif etmemize rağmen çoban bulmak çok zor. Eskiden gençler bu işi yapıyordu, şimdi kimse yaylaya çıkmak istemiyor. Mecburen sürüyü tek başımıza otlatıyoruz. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar dağda kalıyoruz. Hem yorucu hem de kalabalık sürülerde tek başına yetişmek zor oluyor. Gençler şehir hayatını tercih ediyor. Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor. Hayvancılığa destek artarsa ve çobanlara özel teşvik verilirse bu meslek yeniden cazip hale gelebilir"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

dönemlik olduğundandır.
yalan hep böyle diyolar sonra iş başı yapınca ya ödemiyorlar ya da 50-60 bin haber olsun diye konuşmuşlar
sezonluk ben size vereyim gelin siz çalışın bu sezonluk olarak
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

