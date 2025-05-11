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Mahalledeki yaşlı bir amcadan öğrendi, il dışından bile talep var! 'Yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez'

Ordu'da, 16 yaşından bu yana dikenli sarmaşıklardan ördüğü balık sepetlerini satarak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Turgut Özcan, “45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez” dedi. Özcan, buu işi, mahallemizdeki yaşlı bir amcadan öğrendiğini ve ördüğü sepetlere il dışından bile talep olduğunu söyledi.

Mahalledeki yaşlı bir amcadan öğrendi, il dışından bile talep var! 'Yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez'

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Turgut Özcan, 45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örerek geçimini sağlıyor. Günde bir sepet ören Özcan, ördüğü sepetlere il dışından bile talep olduğunu belirtti.

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"BU İŞİ, MAHALLEMİZDEKİ YAŞLI BİR AMCADAN ÖĞRENDİM"

Özcan "Bu işi, mahallemizdeki yaşlı bir amcadan öğrendim. Dağlık bölgelere gidip, orada kendiliğinden yetişen yabani diken sarmaşıklarını kesiyorum. Dikenleri kazıyıp, pürüzsüz hale getiriyorum. Dikenlerini soyduğum bu sarmaşıkları 15 gün boyunca kurutuyorum. Daha sonra kuruyan bu sarmaşıkları yağmurda dışarıda bırakıyorum. Yağmur yağdıkça ıslanan kuru sarmaşıklar bu sayede gevşiyor" dedi.

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Özcan "Ana malzememiz hazır duruma gelince, balık sepetini örmeye başlıyorum. Önce balık sepetinin boru kısmını örmeye başlıyorum ve diğer kısımlar buna göre şekilleniyor. Bu sepetler, çok eskiden beri balık yakalamak için kullanılır. Balık sepetinin çalışma mantığı da çok basittir. Balıkların sepete girmesi için, sepetin giriş kısmına ve içine kuru ekmek parçaları koymanız gerekiyor. Daha sonra ise sepetin suda batması için içine taş koyarak ağırlık oluşturmalısınız. Akşam üstü balık sepetini suya bu şekilde atıp, sabah çıkardığınızda içinde balıkların olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

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"GELENEKSEL YÖNTEMLERLE BU SEPETLERİ YAPAN KİŞİ SAYISI BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMEZ"

Öte yandan, balık sepeti örme geleneğinin, endüstriyel üretime yenik düştüğünü belirten Özcan, “Şimdi bu sepetleri çelik veya sert plastik kullanarak fabrikalarda seri üretim yapıyorlar. Fileden bile yapılanlar var. Balıkçıların çoğu artık bunları tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

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Özcan "Eski usul balık sepeti örme geleneği maalesef yok oluyor. 45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez” dedi. (DHA)

45-YILDIR-DIKENLI-SARMASIKLARDAN-BALIK-S_705072_208698Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
satış talep üretim
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