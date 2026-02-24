FİNANS

Market rafında kriz çıktı! Tek tek gösterip isyan etti: ‘Bu nasıl oluyor?’

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ramazan sofraları hurma, ramazan pidesi ve güllaç ile şenlenirken fiyatlar da cepleri yakıyor. Ramazan pidesi sabit 35 TL olmasından dolayı gündeme gelmiyor. Ancak güllaç ve hurma fiyatlarında sosyal medyada tartışılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, farklı güllaç markalarının arasındaki fiyat farkını paylaşarak sitem etti.

Fiyat denetimleri her ne kadar sıkı bir şekilde yapılsa da vatandaşın dikkatini çeken bazı ürünler sosyal medyada paylaşılıyor. Ramazan’a özel bazı marketlerde fiyatlar sabitlemişti. Ramazan ayının gelmesi ile marketlerde satışı başlayan ürünlerin fiyatları ise cep yakıyor.

Market rafında kriz çıktı! Tek tek gösterip isyan etti: ‘Bu nasıl oluyor?’ 1

FİYATLAR ARASINDA DEV UÇURUM

Özellikle hafif tatlı sevenlerin tercihi olan güllaç fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Markaya göre 113 TL ile 430 TL arasında değişikliğin yaşanmasından şikayetçi olan vatandaş durumu Ticaret Bakanlığı’na ihbar edeceğine kaydetti.
Market rafında kriz çıktı! Tek tek gösterip isyan etti: ‘Bu nasıl oluyor?’ 2


Vatandaş, şu şekilde eleştiride bulundu:

"400 gram yaprak güllaç 429 TL, 300 gramı 159 TL, bir diğeri ise 300 gramı 113 TL. 400 gram 429 TL iken, 300 gramı 159 TL nasıl oluyor? 100 gramda 300 TL mi fark ediyor? Bu fahiş fiyat değil mi? Ben gerçekten anlayamıyorum"

Market rafında kriz çıktı! Tek tek gösterip isyan etti: ‘Bu nasıl oluyor?’ 3

HAZIRI NE KADAR?

Evde güllaç yapmak yerine hazır tercih edilmesi durumunda ise fiyatlarda büyük değişim görülüyor. Geçen yıl kilogramı 1250 TL’den satılan antep fıstıklı güllaç, bu Ramazan’da 1750 TL’den satışa sunuluyor. En düşük güllaç fiyatı ise 550 TL olduğu görüldü.

