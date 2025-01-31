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Merakla başladı, önce hobi oldu sonra tutku! Kimse yüzüne bakmıyor, o 81 ili tek tek dolaşıp satın alıyor... Hurdayken, sıfır otomobile dönüşüyorlar

31.01.2025 11:31
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Otomobil tutkunluğu kimine göre bir hastalık kimine göre bir sevda. Klasik otomobil hayranlığı ise başka bir seviyede... Bunun son örneği ise Erzincan'daki oto elektrik ustası Metin Köksal. Klasik otomobil sevdasının 31 yıl önce başladığını belirten Köksal, merakla başladığı sevdasının önce hobi olduğunu sonra bir tutkuya dönüştüğünü söyledi. 1950-1990 modele kadar bütün klasik araçların restorasyonlarını yapan Köksal, şehir şehir gezip kimsenin yüzüne bile bakmadığı hurda araçları satın alıyor.

Merakla başladı, önce hobi oldu sonra tutku! Kimse yüzüne bakmıyor, o 81 ili tek tek dolaşıp satın alıyor... Hurdayken, sıfır otomobile dönüşüyorlar

Erzincan'da klasik otomobil sevdasıyla adeta nam salan oto elektrik ustası Metin Köksal, 31 yıldır hurdaya çıkmış olan klasik otomobilleri hurdadan alıp, orijinal haline getiriyor. Merakla başladığı klasik otomobil sevdasının önce hobi sonra tutkuya dönüştüğünü anlatan 49 yaşındaki Köksal, "1950 modelden başlayıp, 1990 modele kadar olan bütün klasik araçların restorasyonlarını kendim yapıyorum" dedi.

KLASİK OTOMOBİL SEVDASI 31 YIL ÖNCE BAŞLADI

Eski sanayi sitesinde oto elektrikçiliği yapan babası Nusret Köksal'ın yanında çırak olarak işe başladığını anlatan Metin Köksal, yaklaşık 31 yıl önce klasik otomobillere merak sardığını söyledi.

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TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN HURDA ARAÇ SATIN ALIYOR

Merakla başlayan klasik otomobil sevdasının zamanla giderek arttığını söyleyen Köksal, Türkiye'nin değişik kentlerinden otomobiller satın aldığını ve 1950 ile 1990 model arası otomobilleri tamirhanesinde fabrikadan çıkmış gibi yenilediğini anlattı.

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KİMSE YÜZÜNE BAKMIYOR AMA...

Kimsenin yüzüne bile bakmadığı 'Hurda' denilerek çürümeye terkedilen klasik araçları bulan Köksal'ın orijinal görünümüne kavuşturduğu kendine ait de 8 klasik otomobili bulunuyor.

Müşterilerinin de klasik araçlarını yenileyen Köksal, son olarak İstanbul'dan gönderilen klasik otomobilin tamiri için uğraşıyor.

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'BÜTÜN ARAÇLARI SEVEREK YAPMIŞTIR'

Metin Köksal, "Babam Erzincan Sanayi Sitesi'nin en eski oto elektrik ustalarından. Ben de liseyi bitirdim, mesleğe girdim. Liseden sonra devam ettirdim. Restorasyon merakla başladı. Bu iş merak işi, gönül işi. Elinizden iş gelmesi lazım. Devamlı gönül vermeniz lazım. Erzincan Sanayi Sitesi'ndeki atölyede oto elektrikçiliğin yanı sıra klasik araba tamirciliğini de hobi olarak sürdürüyorum.

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Genelde 1950 modelden başlayıp, 1990 modele kadar olan bütün klasik araçların restorasyonlarını kendim yapıyorum. Genelde kaza yapanları değil de unutulmuş, çürümeye yüz tutmuş olanları alıyoruz. Genelde hikayesi olan arabaların tamirini yapıyoruz. Klasik değerleri olan bütün araçları severek yapmışımdır. Şimdiye kadar 30'a yakın arabayı tamir ederek ilk günkü haline kavuşturdum. A'dan Z'ye restorasyonunu yaptım" dedi.

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'TEKRAR İSTANBUL'A GÖNDERECEĞİZ'

Son alarak tamir ettiği otomobilin İstanbul'dan gönderildiğini belirten Metin Köksal, "Motor mekanik alt yürür bakımlarını yaptık. Biraz kozmetik noksanlıkları vardı. Onları hallettik. Kısmet olursa bunu tekrar İstanbul'a göndereceğiz" diye konuştu

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Araç hurda klasik otomobil
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