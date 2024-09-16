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  4. Mersin'de belediye başkanı beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde olarak taktığı hayrete düşürdü

Mersin'de belediye başkanı beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde olarak taktığı hayrete düşürdü

16.09.2024 10:36
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Mersin sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğününde takı merasiminde takılan herkesi hayrete düşürdü. Gelin ve dama beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı.

Mersin Silifke ilçesinde Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğünlerine birçok kişi katılırken, düğüne Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’ta katıldı. Gelin ve damadın babası çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürmeleri nedeniyle, Silifke Belediye Başkanı Turgut takı merasiminde beşi bir yerde ‘altın’ yerine, beşi bir yerde ‘tohum’ taktı.

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TURGUT: ‘‘GENÇ ÇİFTLERİMİZE TOHUM TAKACAĞIZ’’

Gelin ve damadın şaşkınlıkla gözlerinden okunurken, Silifke Belediye Başkanı Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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DAMAT: ‘‘BABALARIMIZ ÇİFTLİKLE UĞRAŞTIĞI İÇİN TAKILDI’’

Damat Ahmet Doğan tohum takılması hakkında açıklama yaptı.

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Damat “Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı” derken, gelin ise “Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah” dedi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Silifke Altın Sebze tohum
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