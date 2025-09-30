FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Mesaide işini yaparken hiç beklemediği yerde para buldu! Sabah uyuyakalınca...

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sayaç okuyan elektrik dağıtım şirketi personeli, pano içerisinde bir miktar para buldu. Para, bina tesisatından bina yöneticisine ulaşılıp, oradan da bina sakinleriyle görüşülerek sahibine ulaştırıldı. Paranın neden orada olduğu da ortaya çıktı.

Mesaide işini yaparken hiç beklemediği yerde para buldu! Sabah uyuyakalınca...

Bingöl'ün Solhan ilçesinde elektrik dağıtım şirketinde sayaç okuma personeli olarak görev yapan Mehmet Çetinoğlu, panoyu açınca bir miktar para gördü. Çetinoğlu, paranın kaybolmaması ve başkası tarafından alınmaması için durumu ilçe yöneticisi Nusret Çakar'a bildirdi. Ardından muhafaza altına alınan paranın sahibinin bulunması için tesisat numarasına bakılarak bina yöneticisiyle iletişime geçildi. Büyük bir titizlikle çalışan ekipler, sahibini bularak parayı kendisine teslim etti. Çakar, duyarlı davranışından dolayı personeline teşekkür etti.

"SAYAÇ OKURKEN PANODA BİR MİKTAR PARA BULDUM"

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sayaç okuma personeli olarak görev yaptığını dile getiren Mehmet Çetinoğlu, "Solhan merkezde sayaç okurken panoda bir miktar para buldum. Paranın sahibine ulaşamadım. İlçe şefimiz Nusret beye bildirdik bu konuyu, Nusret bey üst yöneticilerimize bildirdi. Parayı muhafaza altına aldık ve parayı hak sahibine teslim ettik" dedi.

"BİR GENCİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ İLE PARASININ KARIŞMAMASI İÇİN KENDİ PARASINI SAYAÇ DOILABINA BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Şirketin ilçe yöneticisi Nusret Çakar ise "Ay sonu okuma endekslerimiz alınırken personelimiz Mehmet Çetinoğlu bir binanın dağıtım panosunda bir miktar para buldu. Parayı bulduktan sonra kendisi benimle iletişime geçti. Biz de konuyu ildeki yönetici arkadaşlarımıza ilettik. Parayı koruma altına aldıktan sonra paranın sahibine ulaşmak için binadaki tesisatları kontrol ettik. Bina tesisatından bina yöneticisine ulaştık. Oradan da kendisi bina sakinleriyle ile görüştükten sonra bir gencin çalıştığı iş yeri ile parasının karışmaması için kendi parasını sayaç dolabına bıraktığını söyledi ve sabah alıp iş yerine gidecekti ama uyuya kaldığı için parasını alamadı. Bu parayı bulmak bizim duyarlı personelimize nasip oldu. Şehrimizdeki insanlara hayatın her anında dokunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın yanında, duyarlılıkla hemşerilerimize yardımcı olabileceğimiz bir fırsat olmasından yana da çok mutlu oldum. Özellikle personelimize bu duyarlılığı gösterdiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 6 yıl sonra bir ilk olabilir! Hükümet bu gece kapanabilirABD'de 6 yıl sonra bir ilk olabilir! Hükümet bu gece kapanabilir
TürkŞeker şeker pancarının alım fiyatını belirlediTürkŞeker şeker pancarının alım fiyatını belirledi

Anahtar Kelimeler:
para elektrik mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.