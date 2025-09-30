Mesaide işini yaparken hiç beklemediği yerde para buldu! Sabah uyuyakalınca...

Bingöl'ün Solhan ilçesinde elektrik dağıtım şirketinde sayaç okuma personeli olarak görev yapan Mehmet Çetinoğlu, panoyu açınca bir miktar para gördü. Çetinoğlu, paranın kaybolmaması ve başkası tarafından alınmaması için durumu ilçe yöneticisi Nusret Çakar'a bildirdi. Ardından muhafaza altına alınan paranın sahibinin bulunması için tesisat numarasına bakılarak bina yöneticisiyle iletişime geçildi. Büyük bir titizlikle çalışan ekipler, sahibini bularak parayı kendisine teslim etti. Çakar, duyarlı davranışından dolayı personeline teşekkür etti.

"SAYAÇ OKURKEN PANODA BİR MİKTAR PARA BULDUM"

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sayaç okuma personeli olarak görev yaptığını dile getiren Mehmet Çetinoğlu, "Solhan merkezde sayaç okurken panoda bir miktar para buldum. Paranın sahibine ulaşamadım. İlçe şefimiz Nusret beye bildirdik bu konuyu, Nusret bey üst yöneticilerimize bildirdi. Parayı muhafaza altına aldık ve parayı hak sahibine teslim ettik" dedi.

"BİR GENCİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ İLE PARASININ KARIŞMAMASI İÇİN KENDİ PARASINI SAYAÇ DOILABINA BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Şirketin ilçe yöneticisi Nusret Çakar ise "Ay sonu okuma endekslerimiz alınırken personelimiz Mehmet Çetinoğlu bir binanın dağıtım panosunda bir miktar para buldu. Parayı bulduktan sonra kendisi benimle iletişime geçti. Biz de konuyu ildeki yönetici arkadaşlarımıza ilettik. Parayı koruma altına aldıktan sonra paranın sahibine ulaşmak için binadaki tesisatları kontrol ettik. Bina tesisatından bina yöneticisine ulaştık. Oradan da kendisi bina sakinleriyle ile görüştükten sonra bir gencin çalıştığı iş yeri ile parasının karışmaması için kendi parasını sayaç dolabına bıraktığını söyledi ve sabah alıp iş yerine gidecekti ama uyuya kaldığı için parasını alamadı. Bu parayı bulmak bizim duyarlı personelimize nasip oldu. Şehrimizdeki insanlara hayatın her anında dokunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmanın yanında, duyarlılıkla hemşerilerimize yardımcı olabileceğimiz bir fırsat olmasından yana da çok mutlu oldum. Özellikle personelimize bu duyarlılığı gösterdiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır