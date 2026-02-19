FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Mesleği babasından öğrendi! 21 yaşındaki genç kız aldığı devlet desteğiyle işi büyüttü

Adana'da baba mesleği arıcılığa gönül veren 21 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden aldığı destekle kovan sayısını 250'den 470'e çıkarıp bal üretimini artırdı. Kaplan, küçük yaşlardan itibaren emek verdiği baba mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Mesleği babasından öğrendi! 21 yaşındaki genç kız aldığı devlet desteğiyle işi büyüttü

Kozan ilçesinde arıcılık yapan babası Hıdır Kaplan'a çocukluğundan itibaren yardım eden Latife Gül Kaplan, eğitimini sürdürüp geçen yıl Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı'ndan mezun oldu.

Üniversitede öğrendiklerini baba mesleğinde değerlendirmek isteyen Kaplan, birikimiyle 250 kovan alıp Yüreğir ilçesi Belören mevkisindeki arazide çiçek balı üretimine başladı.

Kaplan, üretim kapasitesini artırmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında 220 kovan verilen genç arıcıya, bal sağım ve polen ayıklama makineleri, arı dinlendirme kazanı ve elektrikli çit sistemi hibe edildi.

Yılda ortalama 5 ton bal hasat eden Kaplan, devlet desteğiyle 470 kovana ulaşmasıyla üretimine polen, bal mumu, propolis ve arı sütünü ekledi.

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU"

Latife Gül Kaplan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren emek verdiği baba mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Babasının ilk öğretmeni olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Babamın iş yükünü hafifletmeyi planlamıştım ama işin içine girince planlarım değişti. Mesleğin içine girince daha da ilerleyebileceğimi öğrendim. Kendi kovanlarıma sahip olmak istiyordum çok şükür buna ulaştım. Babam emeğim ve çabamı görünce destek oldu, kendi arılarından verdi. Böylece kovanlarımız arttı, birlikten kuvvet doğdu."

Kaplan, projeden aldığı hibeyle artırdığı kovan sayısını üretimden gelecek kazançla 1000'e ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Ürünlerini çeşitli kooperatif ve firmalara sattığını ifade eden Kaplan, "Adım adım ilmek ilmek dokuyarak ilerliyoruz. Sürecin tüm kısımlarını takip ederek kendi markamızı oluşturacağız. Hedeflerimize düzgün şekilde ulaşmak için planlamalarımızı yapıyoruz." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecekAracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana baba meslek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.