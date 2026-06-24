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Mesleği için tüm mal varlığını sattı: Dükkan açmakla olmaz

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Gaziantep'te yaklaşık 45 yıldır antikacılık yapan ve baba mesleğini sürdüren Hanifi Özaslan, son yıllarda antikaya olan ilginin artmasıyla birlikte antikacı sayısında da artış yaşandığını belirterek sahte antika eşya konusunda vatandaşları uyardı.

Çocukluğundan itibaren babasıyla birlikte eski eşyalar toplayan Hanifi Özaslan, 1990'lı yıllardan itibaren ikinci el eşya ticaretinin yanı sıra antika eserler biriktirmeye ve satmaya başladı. Antikacılık tutkusuyla tüm mal varlığını satarak iş yeri açan Özaslan, telefonlardan plaklara, bakır eşyalardan nostaljik ürünlere kadar çok sayıda eseri koleksiyonunda bulunduruyor. Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde antikacı dükkanlarının arttığını ifade eden Özaslan, antika almak isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, gerçek antika ile sonradan eskitilmiş ürünlerin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesleği için tüm mal varlığını sattı: Dükkan açmakla olmaz 1

"TÜM MAL VARLIĞIMI SERMAYE OLARAK KULLANDIM"

Çocuk yaşlarda babasıyla birlikte başladığı antikacılık mesleği için tüm mal varlığını sattığını söyleyen Hanifi Özaslan, "Bu meslek benim baba mesleğim. Biz çerçiydik, köy köy dolaşıp eski eşyalar toplardık. Ben de 13 yaşımdan itibaren babamla birlikte köylerden eski eşyalar toplardım. Bu eşyaların arasında zaman zaman antika değeri taşıyan parçalar da çıkardı. O dönemler bunların gerçek değerini bilmiyorduk. Bulduğumuz eski eşyaları Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'na getirip hurda olarak satıyorduk. 17-18 yaşlarıma geldiğimde antika ile sıradan eski eşya arasındaki farkı öğrenmeye başladım. Özellikle işlemeli ve mühürlü eski bakır eserler buluyorduk. Bugün bu tür eserler piyasada neredeyse kalmadı. 2000 yılında Gaziantep'e göç ettikten sonra antikacılık yapmak için elimdeki tüm varlığımı sermaye olarak kullandım. Arsamı, handaki dükkanımı ve köyde bulunan iki katlı taş evimi sattım. Bu mesleğe tüm birikimimi yatırdım" dedi.

Mesleği için tüm mal varlığını sattı: Dükkan açmakla olmaz 2

"GÜNÜMÜZDE YENİ EŞYALAR ANTİKA DİYE SATILIYOR"

Turizmin gelişmesiyle birlikte antikacı dükkanların sayısının arttığını belirten Özaslan, "Günümüzde herkes eski eşyaya antika diyor. Oysa her eski eşya antika değildir. 50 yıllık bir eşya eski olabilir ama antika sayılmaz. Gerçek antika dediğimiz eserler genellikle 100-150 yıllık ve daha eski eserlerdir. Osmanlı dönemine ait kılıçlar, bıçaklar ve çeşitli objeler buna örnek olabilir. Turizmin gelişmesiyle birlikte antikacı dükkanlarının sayısı arttı. Ancak birçok kişi yeni eşyaları antika diye satıyor. Antikacı olmak sadece dükkan açmakla olmaz. Gaziantep'te onlarca antikacı var ama hiçbiri antikadan anlamıyor. Antikacı, Roma, Yunan, Bizans, Hitit, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri birbirinden ayırt edebilen kişidir. Bugün bazı kişiler 15-20 yıl önce yapılmış eşyaları ya da Gaziantepli bakır ustalarının 30 yıl önce ürettiği ürünleri antika olarak pazarlıyor. Oysa bunlar antika değil, eski ev eşyalarıdır" ifadelerini kullandı.

Mesleği için tüm mal varlığını sattı: Dükkan açmakla olmaz 3

"GERÇEK ANTİKA İLE SONRADAN ESKİTİLMİŞ ÜRÜNLERİ AYIRT ETMEK ŞART"

Antika almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özaslan, "Antika almak isteyen vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Gerçek antika ile sonradan eskitilmiş ürünleri ayırt etmeleri şart. Cumhuriyet dönemi ya da İngiliz, Fransız eski eşyalarında eski ile yeni birbirine karışmaz. Eski eserlerin kendine özgü bir yaşanmışlığı ve dönemin izlerini taşıyan doğal bir eskiliği vardır. Sonradan eskitilmiş ürünler ise bunu taklit eder. Bir diğer yanlış da eşyaların geçmişiyle ilgili anlatılan hikayelerdir. ‘Bu eşya Osmanlı paşasından kaldı', ‘ağanın malıydı' gibi söylemler çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Çünkü bir eşyanın kimden kaldığını kesin olarak bilmek çoğu zaman mümkün değildir" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep antika
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